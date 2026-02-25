평택상공회의소, 상임의원회·정기의원총회 개최…지역 경제 현안 집중 논의

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택상공회의소가 상공회의소 회관 6층 의원회의실에서 2026년 상임의원회 및 정기의원총회를 개최했다.
25일 상공회의소에 따르면 이번 총회는 2025년도 회계 결산안 심의·의결하고 2026년 운영 방향과 지역 경제 주요 현안 등을 논의하기 위해 마련됐다.
총회에는 이강선 회장을 비롯해 유기덕(덕일산업 대표이사), 견엄수(온정에프앤비 대표이사), 김승겸(유니테크 대표이사), 이용문(동아에스텍 대표이사), 김진성(에이치알에스 대표이사) 등 회장단과 의원 25명이 참석했다.
특히 이날 총회에서는 회원사 중심 지원 사업 확대, 기업 경영 애로 해소를 위한 관계기관 협력 강화, 지역 경제 활성화를 위한 네트워크 기능 제고 등 상공회의소 기능 강화를 위한 다양한 의견이 공유됐다.
이강선 회장은 "2025년은 반도체 산업 상승에도 지역 상권 경기 하락, 물류비 상승 등 변수로 기업 체감경기가 흔들린 해였다"며 "하지만 지역 기업들이 설비투자·기술혁신·해외시장 개척으로 위기를 기회로 전환했다"고 말했다.
이어 이 회장은 "평택상공회의소는 회원사가 지역 경제 오피니언 리더로서 집합적 리더십을 발휘하는 조직"이라며 "상공회의소가 협력 플랫폼이 돼 회원사와 지속 가능한 지역 경제 성장을 이끌겠다"고 밝혔다.
평택상공회의소는 올해 평택 유일 종합경제단체로서 회원사 네트워크 강화, 산업 환경 변화 대응 정보·교육·지원 사업 추진, 기업 성장 기반 조성 및 지역 경제 활성화에 주력한다는 계획이다.
