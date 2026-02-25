부산시, 출생아 수·합계출산율 2년 연속 상승…정책성과 반영

무상보육·다자녀 정책 확대 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 지난해 출생아 수 1만4017명, 합계출산율 0.74명을 기록하며 2년 연속 증가세를 이어갔다고 25일 밝혔다. 이는 전국 평균보다 높은 상승률로, 시의 출산·양육 정책성과가 반영된 것으로 분석됐다.
국가데이터처가 25일 발표한 '2025년 인구동향조사'에 따르면 지난해 부산의 출생아 수는 전년(1만3063명)보다 954명(7.3%) 늘었다. 합계출산율도 0.68명에서 0.74명으로 올라 8.3% 증가했다.
이는 2015년 이후 9년 만에 반등세를 이어간 것이다.
같은 기간 전국 출생아 수는 25만4457명으로 6.8% 증가, 부산의 상승률이 전국 평균을 웃돈 것으로 나타났다.
시는 출산율 상승 요인을 시민 체감도가 높은 출산·양육 친화 정책과 혼인 건수 증가로 꼽았다. 지난해 부산의 혼인 건수는 1만2802건으로 전년 대비 11.3% 늘며 출산 지표와 동반 상승했다.
부산시는 임신부터 육아까지 생애주기별 지원을 확대 중이다. 가임력 보존지원사업 신설, 신혼부부 주택융자 및 대출이자 지원, 둘째아 이후 출산지원금 100만원 추가 지급, 어린이 복합문화공간 '들락날락' 확충, 다자녀가정 기준 완화(3→2자녀) 등이 대표적이다.
이 같은 정책에 힘입어 부산은 '2024년 한국아동 삶의 질 전국 1위 도시'로 선정됐다. '당신처럼 애지중지' 육아정책 브랜드도 지난해 '부산 시민공감 시정 베스트 12'에 들며 시민 호응을 얻었다.
올해는 ▲3~5세 전면 무상보육 시행 ▲다자녀가정 광안대교 통행료 감면 확대 ▲AI 기반 부산 아동돌봄 통합콜센터 구축 등이 새로 추진된다.
박형준 부산시장은 "출생아 수와 출산율 모두 예상보다 큰 폭으로 증가해 매우 의미 있게 본다"면서 "올해도 선도적이고 과감한 출산·보육 지원정책으로 아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산을 만드는 데 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com