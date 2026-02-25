태민, 빅플래닛메이드엔터와 1년10개월 만에 계약 해지

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 샤이니 멤버 태민이 빅플래닛메이드엔터와의 전속계약을 조기 종료했다.

빅플래닛메이드엔터는 지난 24일 태민과의 전속계약이 종료됐다고 밝혔다. 태민은 계약 기간이 남아 있었음에도 정산금 문제 등을 이유로 계약 해지를 요구한 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 그룹 샤이니 멤버 태민. leehs@newspim.com

태민은 데뷔 16년 만인 2024년 3월 SM엔터테인먼트를 떠나 빅플래닛메이드엔터로 이적해 그룹 및 솔로 활동을 이어왔다. 그러나 약 1년 10개월간의 동행 끝에 결별을 택했다.

빅플래닛메이드엔터는 차가원 피아크그룹 회장이 가수 MC몽과 공동 설립한 원헌드레드레이블의 자회사다. 소속 아티스트로는 이승기, 이무진, 하성운, 그룹 비비지(VIVIZ), 방송인 이수근 등이 있다.

앞서 원헌드레드 소속 더보이즈와 산하 레이블 INB100 소속 첸백시(첸·백현·시우민) 등을 둘러싸고 미정산 금액이 총 50억원에 달한다는 의혹이 제기됐다. 이와 함께 빅플래닛메이드엔터 소속이었던 태민의 미정산금도 약 10억 원 수준이라는 주장이 나왔다.

이에 대해 원헌드레드 측은 "미정산 문제는 아티스트별 계약 조건과 활동 상황에 따라 정상적으로 협의·조정 중"이라며 "아티스트의 이미지를 훼손할 수 있는 사안에 대해서는 강력한 법적 대응을 하겠다"고 반박했다.

