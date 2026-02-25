전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

李대통령, 당청 엇박자 시선에 "민주당은 잘 하고 있다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

오늘 민주당 상임고문단과 청와대서 오찬 간담회
민생·개혁입법 둘러싼 국회 갈등 속 메시지 주목
6·3 지방선거 앞두고 당정청 관계 언급도 관심사

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 25일 당청 간 엇박자가 있다는 일부 지적에 "과도한 걱정을 기우라고 한다"며 공개 반박했다. 

이 대통령은 이날 아침 6시55분께 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 청와대와 여당인 더불어민주당 간의 엇박자 등 손발이 잘 맞지 않는다는 언론 기사를 공유하면서 이같이 지적했다.  

이재명 대통령이 청와대에서 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "당(黨)은 당의 일을, 청(靑)은 청의 일을 잘 하면 된다"며 "민주당은 야당의 극한투쟁 등 여러 장애에도 불구하고 국민이 맡긴 일을 최선을 다해 잘하고 있다. 개혁입법은 물론 정부 지원에도 부족함이 전혀 없다"고 민주당을 두둔했다.

이 대통령은 "언제나 강조하는 것인데 형식이나 의례보다 중요한 것은 국민이 체감하는 성과와 실적"이라며 "여당이 할 일을 잘하는 것이 최고의 정부 지원"이라고 여당의 역할을 강조했다. 

특히 이 대통령은 '대통령이 뒷전이 됐다'는 지적에는 "대통령은 뒷전이 된 일이 없다"고 단언했다.

무엇보다 이 대통령의 이러한 언급은 이날 청와대에서 민주당 상임고문단과의 오찬을 겸한 간담회가 예정된 상황이어서 더욱 주목된다. 

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.02.23 pangbin@newspim.com

여당이 주도하는 민생·개혁 입법을 처리를 둘러싸고 야당인 국민의힘과 거센 갈등과 파행을 빚고 있는 상황에서 이 대통령이 여야 국회 정치권에 어떤 메시지를 발신할지 초미의 관심사다. 

이번 오찬에는 권노갑·이용득 상임고문, 김원기·임채정·정세균·문희상·박병석·김진표 전 국회의장, 정동영 통일부 장관 등 상임고문단 대부분이 참석할 것으로 보인다.

이 대통령이 민주당 상임고문단과 간담회를 하는 것은 지난해 8월 이후 약 6개월 만이다.

이 대통령은 민생을 비롯해 당정청 관계와 헌법 개정, 외교 등 다양한 국정 현안에 대한 의견을 듣고 국회와의 협치 방안도 논의할 것으로 보인다. 

이재명 대통령과 여야 6개 정당 지도부가 16일 오후 청와대 상춘재에서 오찬 간담회를 하기 앞서 기념사진을 찍고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 또 이날 오후 2시에 11차 확대국가관광전략회의를 주재한다. 국가관광전략회의가 대통령 직속으로 격상된 뒤 여는 첫 회의다. 

이 대통령은 전날인 24일 국무회의를 주관하면서 "관광객 80%가 서울로 편중되는 불균형에서 벗어나야 한다"며 지방 중심의 관광산업 대전환을 관계 부처에 요청한 바 있다. 

이 대통령은 지난해 한국을 찾은 외국인 관광객이 1900만 명에 육박하며 사상 최고치를 경신한 점을 언급했다. 이 대통령은 "지역 맞춤형 관광 상품 개발과 함께 교통, 숙박, 결제까지 고질적인 불편 해소에 정책적 노력을 모아 달라"고 주문했다.  

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동