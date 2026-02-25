전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 중국

속보

더보기

중국인들 춘제기간 한국서 가장 돈 많이 썼다...9일간 4500억원

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국인 관광객들이 이번 춘제(春節, 중국 설) 연휴 기간 동안 한국에서 가장 많은 소비 지출을 했던 것으로 나타났다.

중국 내 관광 통계업체의 자료에 따르면 지난 15일부터 23일까지 중국인 관광객들은 한국에서 가장 많은 소비 활동을 했으며, 9일간의 총 소비액은 최소 3억1900만 달러(4600억 원)일 것으로 집계됐다고 중국 매체 관찰자망이 25일 전했다.

이번 춘제 기간 동안 중국인 관광객들이 가장 많이 찾은 곳은 태국이었다. 약 25만 명의 관광객들이 태국을 찾았으며, 이는 전년 대비 6만 명 증가한 수치다. 또한 태국의 목표인 24만1000명을 넘어서는 규모다.

태국은 오랜 기간 동안 중국인들이 즐겨 찾는 여행지였다. 하지만 2024년 보이스피싱 범죄 문제가 대두되며 중국인 여행객 수가 줄었고, 태국 정부는 이를 타개하기 위해 지난해 중국인 관광객들을 대상으로 홍보 활동을 대거 강화했다.

해당 업체의 통계에 따르면 태국에 이어 많이 찾은 국가로는 순서대로 한국, 말레이시아, 싱가포르였다. 우리나라는 태국에 이어 두 번째로 많은 중국인 관광객이 유입됐다.

일본을 찾은 중국인 여행객 수는 지난해 대비 50% 급감한 13만 명에 그쳤다. 중국인들은 과거 몇 년 동안 가성비 높은 여행지로 떠오른 일본을 대거 찾았지만 지난해 11월 이후 중일 관계가 악화되면서 일본을 향한 발걸음을 멈췄다.

중국 여행객들은 일본을 대신해 주로 태국과 한국 등 비행기로 4시간 이내의 지역을 찾았던 것으로 분석된다.

일본 관광청이 지난 18일 발표한 데이터에 따르면 1월 일본을 찾은 중국인 관광객 수는 전년 대비 60.7% 감소했다. 지난해 12월에는 45.3% 감소했었다.

1월 일본을 방문한 외국인 관광객은 전년 대비 4.9% 감소하면서 4년 만에 처음으로 마이너스 성장을 기록했다. 한국과 미국으로부터의 관광객 유입이 늘었지만 중국 관광객들의 공백을 메우지는 못한 것이라는 해석이 나온다.

일본 현지 관광업계는 중국인 여행객들의 수가 앞으로 더욱 줄어들 것으로 예상하고 있다. 과거 중일 관계가 악화됐던 2012년의 경우 중국 관광객 수가 회복되는 데 15개월이 걸렸다는 분석도 나오고 있다.

일본 노무라증권은 중국인 관광객 수 감소로 인해 일본의 국내총생산(GDP) 성장률이 0.36%포인트 줄어들 것으로 예상했다.

한편 중국 문화여유부는 올해 춘제 연휴 9일 동안 국내 여행객은 5억9600만 명으로 지난해 8일간의 연휴 대비 9500만 명 증가했다고 발표했다. 국내 여행 지출액은 8034억 위안으로 전년 대비 1264억 위안 증가했다. 여행객 수와 지출액은 모두 사상 최고치를 기록했다.

관광객들로 붐비는 서울 명동거리 [사진=뉴스핌 DB]

ys1744@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동