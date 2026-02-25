전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

백악관 경제학자, AI 패닉셀 부른 '시트리니 보고서'에 "공상 과학" 일축

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 급속 발전, 일자리 대체·시장 충격 경고 보고서에 "경제 원리 위반"
[사진=시트리니 보고서]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 백악관 소속 이코노미스트가 지난 주말 사이 월가를 휩쓸고 간 인공지능(AI) 위험 보고서를 "공상 과학"이라며 평가절하했다.

민간연구기관 시트리니 리서치(Citrini Research)가 발표한 보고서는 2028년을 가정해 AI의 급속한 발전이 생산성을 폭발적으로 끌어올리면서도 광범위한 인간 노동을 대체해 대규모 실업과 소비 붕괴, S&P 500 등 주가지수 하락을 초래할 수 있다고 경고했다.

이에 대해 피에르 야레드 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장 직무대행은 "생산성이 너무 높아져 일자리가 사라진다는 주장은 기본적인 경제 원리에 맞지 않는다"고 반박했다.

야레드는 워싱턴에서 열린 전미실물경제협회(NABE) 행사 뒤 인터뷰에서 "시트리니 보고서는 흥미로운 공상과학 작품"이라면서도 "자세히 들여다보면 경제학의 기본적인 항등식들을 위반하고 있다"고 지적했다.

시트리니 보고서가 확산되며 기술주 투자심리가 위축되자 나스닥 종합지수는 23일 한때 1% 넘게 밀리기도 했다.

하지만 시장을 강하게 짓눌렀던 'AI 디스럽션(파괴적 혁신 및 도태)' 우려는 24일 유력 AI 스타트업 앤스로픽(Anthropic)의 파트너십 발표를 계기로 잦아들었고, 증시는 기술주 중심으로 반등 마감했다.

야레드는 이날 연설에서 "전반적으로 행정부의 AI에 대한 입장은 이를 적극적으로 수용(lean into it)하는 것"이라며 "미국이 국제적으로 AI 분야를 지배(dominate)할 수 있도록 하는 것이 목표"라고 강조했다.

그는 도널드 트럼프 대통령 취임 직후, 조 바이든 전 행정부가 마련했던 AI 개발자 대상 안전성·투명성 요건 등 일부 규제가 폐지됐다고 언급하며 "정부의 과도한 규제로 우리 시대 가장 놀라운 기술의 발전을 가로막고 싶지는 않다"고 말했다.

다만 "그 과정이 가능한 한 덜 파괴적인 방식으로 진행되도록 해야 한다"며, 구체적 정책 방향에 대해 "대통령보다 앞서 나가고 싶지는 않지만, 대통령 역시 이 문제를 인지하고 있고 지역사회 피해를 최소화하기 위한 논의가 많이 이뤄지고 있다"고 덧붙였다.

현재 컬럼비아대 비즈니스스쿨에서 휴직 중인 야레드는 "어떤 혁신이든 일정한 변동성과 혼란은 자연스러운 일"이라면서도 자신은 "종말론적 공상과학 시나리오가 아니라, 실제 연구가 무엇을 말하는지에 초점을 맞춘다"고 선을 그었다.

최근 스콧 베선트 재무장관을 비롯한 고위 당국자들은 최근 AI 투자 급증을 1990년대 인터넷·PC 붐과 비교하며, 당시 기술 투자가 강한 경제 성장과 낮은 실업률, 안정된 인플레이션을 뒷받침했다고 평가하고 있다.

베선트 장관은 과거 경제 역사가 보여주듯, 투자 증가가 고용 증가로 이어지는 경향이 있으며, AI 분야에서도 비슷한 현상이 나타날 것이라고 강조했다.

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동