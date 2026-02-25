백악관 경제학자, AI 패닉셀 부른 '시트리니 보고서'에 "공상 과학" 일축

AI 급속 발전, 일자리 대체·시장 충격 경고 보고서에 "경제 원리 위반"

[사진=시트리니 보고서]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 백악관 소속 이코노미스트가 지난 주말 사이 월가를 휩쓸고 간 인공지능(AI) 위험 보고서를 "공상 과학"이라며 평가절하했다.

민간연구기관 시트리니 리서치(Citrini Research)가 발표한 보고서는 2028년을 가정해 AI의 급속한 발전이 생산성을 폭발적으로 끌어올리면서도 광범위한 인간 노동을 대체해 대규모 실업과 소비 붕괴, S&P 500 등 주가지수 하락을 초래할 수 있다고 경고했다.

이에 대해 피에르 야레드 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장 직무대행은 "생산성이 너무 높아져 일자리가 사라진다는 주장은 기본적인 경제 원리에 맞지 않는다"고 반박했다.

야레드는 워싱턴에서 열린 전미실물경제협회(NABE) 행사 뒤 인터뷰에서 "시트리니 보고서는 흥미로운 공상과학 작품"이라면서도 "자세히 들여다보면 경제학의 기본적인 항등식들을 위반하고 있다"고 지적했다.

시트리니 보고서가 확산되며 기술주 투자심리가 위축되자 나스닥 종합지수는 23일 한때 1% 넘게 밀리기도 했다.

하지만 시장을 강하게 짓눌렀던 'AI 디스럽션(파괴적 혁신 및 도태)' 우려는 24일 유력 AI 스타트업 앤스로픽(Anthropic)의 파트너십 발표를 계기로 잦아들었고, 증시는 기술주 중심으로 반등 마감했다.

야레드는 이날 연설에서 "전반적으로 행정부의 AI에 대한 입장은 이를 적극적으로 수용(lean into it)하는 것"이라며 "미국이 국제적으로 AI 분야를 지배(dominate)할 수 있도록 하는 것이 목표"라고 강조했다.

그는 도널드 트럼프 대통령 취임 직후, 조 바이든 전 행정부가 마련했던 AI 개발자 대상 안전성·투명성 요건 등 일부 규제가 폐지됐다고 언급하며 "정부의 과도한 규제로 우리 시대 가장 놀라운 기술의 발전을 가로막고 싶지는 않다"고 말했다.

다만 "그 과정이 가능한 한 덜 파괴적인 방식으로 진행되도록 해야 한다"며, 구체적 정책 방향에 대해 "대통령보다 앞서 나가고 싶지는 않지만, 대통령 역시 이 문제를 인지하고 있고 지역사회 피해를 최소화하기 위한 논의가 많이 이뤄지고 있다"고 덧붙였다.

현재 컬럼비아대 비즈니스스쿨에서 휴직 중인 야레드는 "어떤 혁신이든 일정한 변동성과 혼란은 자연스러운 일"이라면서도 자신은 "종말론적 공상과학 시나리오가 아니라, 실제 연구가 무엇을 말하는지에 초점을 맞춘다"고 선을 그었다.

최근 스콧 베선트 재무장관을 비롯한 고위 당국자들은 최근 AI 투자 급증을 1990년대 인터넷·PC 붐과 비교하며, 당시 기술 투자가 강한 경제 성장과 낮은 실업률, 안정된 인플레이션을 뒷받침했다고 평가하고 있다.

베선트 장관은 과거 경제 역사가 보여주듯, 투자 증가가 고용 증가로 이어지는 경향이 있으며, AI 분야에서도 비슷한 현상이 나타날 것이라고 강조했다.

kwonjiun@newspim.com