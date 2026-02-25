[관광 대전환] 지역관광 대도약 로드맵…기차둘레길·'제2 황리단길' 30개

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 정부가 외래 관광객 3000만 명 시대를 향한 모멘텀 구축과 함께, 내국인의 지역여행을 획기적으로 늘리기 위한 다층적 전략을 동시에 가동한다. 초정밀 마케팅과 대규모 방한 캠페인, 숨겨진 명소 발굴, 반값 혜택, 기차둘레길 조성까지 아우르는 지역관광 대도약 로드맵이다.
정부는 '제11차 국가관광전략회의'를 열고 '방한 관광 대전환 및 지역관광 대도약 방안'을 25일 발표했다. 이날 회의에는 이재명 대통령 주재로 15개 중앙부처, 관광업계·협회·단체, 민간기업 관계자 등 60여 명이 참석했다.
정부는 입국 3000만 명 달성의 모멘텀으로 2027년부터 2029년까지 3년간 대규모 방한 환대 캠페인 '한국방문의 해'를 민관 협력으로 추진한다. 이번 캠페인은 단순 홍보 행사에 그치지 않고, 시장별 선호·트렌드·관광객 특성 데이터를 기반으로 한 초정밀 마케팅과 연동된다.
시장별 전략도 세분화됐다. 최대 방한시장인 중국에 대해서는 3~4선 도시와 국내 지방공항 간 전세기 연계 관광상품을 개발하고, 내륙 도시의 경우 현지 교통망과 한국행 페리를 입체적으로 결합해 신규 수요를 개척한다. 재방문율이 높은 일본 시장에는 현지 여행사와 협력해 '한국 지방 소도시 30선'을 엄선 집중 마케팅하고, 일본 정부의 해외여행 촉진 정책을 기회로 삼아 양국 학교 교류에 바탕을 둔 미래세대 유치에도 화력을 집중한다. 홍보 체계도 재편해 기존 국가대표 홍보대사와 함께 지역 권역별 특화 홍보대사를 별도로 운영, 지역관광 브랜드 구축을 지원한다.
▲대한민국 명소 발굴·재생 프로젝트…'황리단길 30개' 만든다
지역의 볼거리를 늘리기 위한 두 가지 프로젝트도 함께 추진된다. '대한민국 명소 발굴 100×100 프로젝트'는 여행기자·작가 등 전문가 추천과 국민 참여형 투표를 결합해 새로운 지역 관광자원을 체계적으로 발굴한다. 노후화된 진입로와 주변 상권으로 관광 매력이 저하된 국립공원·전통사찰 등을 대상으로 한 '대한민국 명소 재생 30 프로젝트'도 가동된다. 경주 황리단길처럼 지역 고유의 정체성을 살린 골목 상권과 문화거리를 전국에 30곳 조성하는 이른바 '황리단길 30개 만들기'도 병행 추진된다.
올해 4월부터 인구감소지역 방문 시 여행경비 50%를 환급해 주는 '지역사랑 휴가지원 사업(반값여행)'이 시범 추진된다. 비수도권 지역을 대상으로 총 20만 장의 숙박할인권도 배포된다. 정부·기업·근로자가 공동으로 여행경비를 적립하는 '근로자 휴가지원 사업'은 내년부터 지원 대상이 중소기업에서 중견기업까지 확대되고, 대기업 근로자도 참여할 수 있는 프로모션도 전개된다.
전국 외곽을 잇는 광역 철도망을 활용한 '코리아 기차둘레길'도 조성된다. 기차역과 인근 관광지를 연계해 관광코스화하겠다는 구상이다. 올해는 남해안 27개 인구감소지역에 인접한 경전선(부산~목포) 구간을 따라 동남과 서남을 잇는 '남도 기차둘레길'을 시범 추진한다. 기존 행정구역의 경계를 넘어 초광역 단위에서 방한객의 실제 체류 여행 동선을 반영한 '관광권' 육성도 추진되며, 입국~방문~숙박~체험~식음 등 여정 전반을 아우르는 범부처 통합 지원방안도 마련된다.
