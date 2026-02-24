광주시교육청, 교복 가격 전수조사…담합에 철퇴

26일~3월 16일 학교별 조사

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청은 학부모 부담 경감과 교복 입찰 담합을 방지하기 위해 교복 가격 전수조사를 실시한다고 24일 밝혔다.

교육부와 전국 시·도교육청은 전날 부산 유라시아플랫폼에서 '교복 제도 관련 회의'를 개최했다.

'교복 나눔장터'를 찾은 학부모와 학생들. [사진=뉴스핌 DB]

이 자리에서 오는 26일부터 3월 16일까지 학교별 교복 가격 전수조사를 실시하기로 결정했다. 정장교복, 생활복, 체육복 등 품목별 가격을 세부적으로 파악해 학부모 부담 구조를 분석할 계획이다.

광주시교육청은 최근 교복 입찰 담합의혹이 제기된 만큼 전수조사를 철저히 진행하고 공정거래 관련 법령 위반 사실이 확인될 경우 형사고발 및 부정당업자 제재(입찰참가자격 제한) 등 엄정 조치할 방침이다.

또 학부모 등이 참여하는 공론장을 마련해 교복 제도 개선 방안을 논의하는 안도 검토하고 있다.

이정선 교육감은 "교복 구매 과정의 공정성과 투명성을 확보하고 학부모의 경제적 부담을 완화하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "교육부 및 관계기관과 긴밀하게 협력해 공정한 교복 구매 환경이 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com