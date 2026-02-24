광주시교육청, 교복 가격 전수조사…담합에 철퇴

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청은 학부모 부담 경감과 교복 입찰 담합을 방지하기 위해 교복 가격 전수조사를 실시한다고 24일 밝혔다.
교육부와 전국 시·도교육청은 전날 부산 유라시아플랫폼에서 '교복 제도 관련 회의'를 개최했다.
이 자리에서 오는 26일부터 3월 16일까지 학교별 교복 가격 전수조사를 실시하기로 결정했다. 정장교복, 생활복, 체육복 등 품목별 가격을 세부적으로 파악해 학부모 부담 구조를 분석할 계획이다.
광주시교육청은 최근 교복 입찰 담합의혹이 제기된 만큼 전수조사를 철저히 진행하고 공정거래 관련 법령 위반 사실이 확인될 경우 형사고발 및 부정당업자 제재(입찰참가자격 제한) 등 엄정 조치할 방침이다.
또 학부모 등이 참여하는 공론장을 마련해 교복 제도 개선 방안을 논의하는 안도 검토하고 있다.
이정선 교육감은 "교복 구매 과정의 공정성과 투명성을 확보하고 학부모의 경제적 부담을 완화하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "교육부 및 관계기관과 긴밀하게 협력해 공정한 교복 구매 환경이 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
