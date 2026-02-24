韩团&TEAM启动2026亚洲巡演 仁川站7月开唱

纽斯频通讯社首尔2月24日电 韩国男团&TEAM将举办亚洲巡演"2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'"。

【图片=YX LABELS提供】

据所属公司YX LABELS 24日透露，此次巡演将在包括仁川在内的亚洲11座城市举行。

巡演将于5月13日至14日在日本神奈川拉开帷幕，随后依次前往香川（5月23日至24日）、爱知（5月30日至31日）、福冈（6月13日至14日）、台北（6月21日）、兵库（6月27日至28日）、仁川（7月4日至5日）、香港（7月11日）、曼谷（7月18日）、千叶（7月25日至26日），并于8月22日在新加坡收官。

韩国场演出将在仁川Inspire Arena举行。这是团体继去年6月在首尔蚕室室内体育馆举办演唱会后，时隔约一年再次在更大规模的场馆登台，预计将再次验证其在韩国的火热人气和不断扩大的影响力。

&TEAM在去年结束首次亚洲巡演后，凭借韩国出道专辑《Back to Life》成功展开活动。《Back to Life》发行首日销量突破100万张，跻身百万销量行列。

此外，&TEAM凭借该专辑不仅在韩国国内排行榜取得佳绩，还首次进入美国公告牌（Billboard）榜单，并登上日本公信榜（Oricon）排行榜第一名，在全球主要榜单上取得佳绩。

另外，&TEAM将于4月21日发行日本迷你三辑《We on Fire》回归。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社