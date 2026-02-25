[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 2월 25일

◆국회의장
11:00 국회기록원 제1호 기록물 기증식 / 의장접견실
14:00 5.18 정신 헌법전문수록 개헌 촉구 국민결의대회 / 의원회관 대회의실
19:30 정주영 서거 25주기 음악회 / 예술의전당 콘서트홀
◆상임위원회
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
14:00 문화체육관광위원회 문화예술법안심사소위원회 / 본관 506호
◆의원실 세미나
07:30 정성호 의원실 등, 미래를 여는 의회민주주의 포럼 제10차 세미나: 정치신뢰 회복을 위한 제도와 문화 / 의원회관 신관 제1세미나실
09:30 이훈기 의원실 등, K-미디어 콘텐츠의 국가전략 산업화: 방향과 과제 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 김한규 의원실 등, AI 시대, 플랫폼 정책의 대전환: '규제'를 넘어 '전략 산업'으로 / 국회도서관 대강당
10:00 남인순 의원실, 연금개혁특별위원회 전체회의 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 이용우 의원실 등, 성별임금격차 해소 방안 모색 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 김영진 의원실 등, 행정심판 제도의 문제점과 개선 방안 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 박상혁 의원실 등, 12·29 여객기참사 재발 방지를 위한 항공안전조직 선진화 국회세미나 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 이재강 의원실, MZ세대가 공감하는 통일, 국민이 만들어가는 평화 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 백선희 의원실 등, 軍장병 생명보호를 위한 제도 개선 토론회 / 국회 본관 316호
14:00 어기구 의원실, 농촌의 새로운 빛, 영농형 태양광과 햇빛소득 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 서미화 의원실 등, 만성장부전 장애인정 촉구 TPN 이용 환우·가족 증언대회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 고민정 의원실 등, 발달장애인 교육권 및 자립생활 보장 정책 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 김선민 의원실 등, 주치의제도, 어떻게 성공시킬 것인가? / 의원회관 제11간담회의실
15:00 최혁진 의원실 등, 제1회 순환경제 국회포럼: 돈이 되는 순환경제 / 의원회관 제10간담회의실
15:30 송재봉 의원실 등, 하나센터 운영 개선 방안 논의 공개세미나 / 의원회관 제2소회의실
◆소통관 기자회견
09:20 전현희 의원, [현안 기자회견]
09:40 박주민 의원, [서울시 현안 기자회견]
10:00 이종욱 의원, [정치 현안 기자회견]
10:20 김상욱 의원, [울산광역시장 출마 관련 기자회견]
10:40 신장식 의원, [완전한 내란청산 촉구 기자회견]
13:20 서왕진 의원, [중수청·공수청법 관련 입장 발표 기자회견]
14:00 안철수 의원, [분당갑 지방선거 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*정청래 당대표
14:00 5·18정신 헌법전문수록 개헌 촉구 국민결의대회 / 국회 의원회관 대회의실
본회의 / 국회 본관 본회의장
*한병도 원내대표
11:00 민주당-개혁진보4당 정치개혁 간담회 / 국회 본관 원내대표회의실
본회의 / 국회 본관 본회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 지역발전 인재 영입 환영식 / 국회 본관 228호
14:30 부동산정책정상화특별위원회 - 서울 부동산 현장 간담회 / 해누리타운 2층 아트홀
본회의 / 국회 본회의장
*송언석 원내대표
본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*조국 당대표
10:00 오마이TV <박정호의 핫스팟> 출연
14:00 5.18정신 헌법전문수록 개헌 촉구 국민 결의대회 / 국회의원회관 대회의실
*서왕진 원내대표
07:30 미래를 여는 의회민주주의 포럼(제10차) / 의원회관 제1세미나실
11:00 민주당-개혁진보4당, 정치개혁 간담회 / 민주당 원내대표회의실(201호)
13:20 공소청법중수청법 관련 입장 발표 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장
14:00 5.18정신 헌법전문수록 촉구 결의대회 / 국회 의원회관 대회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:30 한미의원연맹 주한미상공회의소 초청 간담회 / 국회의원회관 제1세미나실
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
*천하람 원내대표
통상 업무
