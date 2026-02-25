[오늘날씨] 서울 한낮 15도 '포근'…일교차 15도 이상

서울 아침 최저기온 -1도·낮 최고기온 15도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 25일은 서울 한낮 기온이 15도까지 올라 포근한 날씨가 예상되는 가운데 일교차는 15도 이상 보일 전망이다.

기상청과 케이웨더에 따르면 한반도는 제주도해상을 지나는 저기압의 영향을 받다가 벗어나 차차 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 포근한 날씨를 보인 22일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 시민과 관광객들이 휴일을 즐기고 있다.2026.02.22 gdlee@newspim.com

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 -1도 ▲인천 0도 ▲수원 -3도 ▲춘천 -6도 ▲강릉 2도 ▲청주 0도 ▲대전 -1도 ▲전주 0도 ▲광주 1도 ▲대구 3도 ▲부산 7도 ▲울산 7도 ▲제주 9도다.

최고기온은 ▲서울 15도 ▲인천 12도 ▲수원 15도 ▲춘천 14도 ▲강릉 10도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲대구 14도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 14도다.

전국이 대체로 맑고 경남과 제주도는 흐린 가운데 경남 남해안은 새벽까지 비가 내린 뒤 그치겠다. 예상 강수량은 1~3mm다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~3.5m, 동해 앞바다 0.5~3.5m로 일겠다.

