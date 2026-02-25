전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.25 (수)
글로벌·중국 글로벌경제

[중국증시 데일리 이슈(2.25)] 3월말 '미∙중 정상회담', 인민은행 126조 유동성, 실버경제 소비 확대, 춘절 여행객∙소비지출 최고치, 상장사 뉴스

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 관영 증권시보(證券時報)와 중국 유력 경제매체 거룽후이(格隆匯)에 따르면, 2월25일 중국증시에 영향을 미칠 수 있는 핵심 이슈는 다음과 같이 요약된다.  

◆ 정책·경제·산업별 주요 이슈

1. 3월말 '미∙중 정상회담' 일정 재확인

앞서 백악관이 도널드 트럼프 대통령이 3월 31일부터 4월 2일까지 중국을 방문한다고 발표한 것과 관련해, 마오닝(毛寧) 중국 외교부 대변인은 24일 정례 기자회견에서 "정상 간 외교는 양국 관계에서 대체할 수 없는 전략적인 지도적 역할을 하고 있다"면서 "양국이 트럼프 대통령의 방중과 관련해 긴밀히 소통하고 있다"고 전했다.

미국의 최근 글로벌 관세 조정 조치에 대해 마오 대변인은 "중국은 관련 상황을 면밀히 주시하며, 미국의 조치에 대한 종합적인 평가를 진행하고 있다"면서 "중국은 상황에 따라 적절한 시점에 펜타닐 관련 관세 및 상응 보복관세 조정을 결정할 것"이라고 밝혔다.

아울러 "중국은 조만간 열릴 제6차 미중 경제무역 협상에서 미국과 솔직한 협의를 진행할 의향이 있다"고 덧붙였다.

2. 인민은행 'MLF 조작으로 126조 공급'

중국 중앙은행인 인민은행은 은행 시스템의 유동성을 충분히 유지하기 위해 25일 고정수량·금리 입찰, 다중가격 낙찰 방식으로 총 6000억 위안(약 126조원) 규모의 1년물 중기유동성지원창구(MLF) 조작에 나설 계획이다.

3. 실버경제 발전 및 소비수요 확대 방안

24일 중국 국무원 리창(李強) 총리는 국무원 상무회의를 주재하고, 춘절 연휴 이후 정부 업무 추진 방안을 배치하며 '실버 경제 및 노인복지 서비스 발전'과 관련한 업무를 논의했다.

중국의 실버경제는 막대한 성장 잠재력을 지니고 있다고 언급하며, 지원 정책을 개선하고 제도적 실행력을 강화해 노인복지 사업과 노인산업의 발전을 촉진해야 한다고 강조했다.

인구 고령화에 대응하기 위한 강력한 기반을 마련하고, 실버 세대의 소비 수요를 더욱 활성화하는 동시에, 보편적 노인복지 서비스의 품질 향상과 공급 확대를 지속적으로 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 

4. 올해 춘절 '여행객수&소비지출' 역대 최고치

24일 중국 문화관광부는2026년 춘절 연휴 기간의 문화·관광 시장 상황을 발표했다.

올해 춘절 연휴(9일간) 동안 전국 국내 여행객 수는 5억9600만 명으로, 2025년(8일간) 대비 9500만 명 증가했다. 국내 여행 총지출은 8034억8300만 위안으로, 전년 대비 1264억8100만 위안 늘었다. 연휴 기간 여행객 수와 소비 지출 모두 사상 최고치를 기록했다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ 중국증시 상장사 뉴스

1. 예능홀딩스(001896.SZ) : 화력발전∙전기차충전소∙태양광 등 에너지 사업 관련 업체. 최근 4거래일 연속 상한가 기록한 배경이 된 선천연산(先天算力) 투자 건과 관련해 "단순 지분 투자만 진행했으며, 해당 회사의 재무제표를 연결하지는 않을 것"이라고 밝힘.

2. 안휘해라시멘트(600585.SH/0914.HK) : 중국 시멘트 업계 대표 기업. 최대 주주가 7억~14억 위안 규모의 자사주 매입을 추진할 예정.

3. 화능수력발전(600025.SH) : 중국을 대표하는 4대 수력발전 기업 중 하나. 최대주주 및 일치행동자가 1억~1억5000만 위안 규모의 지분을 추가 매입할 예정.

4. 동양광테크놀로지(600673.SH) : 전자 부품, 알루미늄 호일, 신화학 소재 생산 업체. '이창 동수1호(宜昌東數一號)투자유한회사'의 지배권 인수를 추진 중이라고 밝힘.

5. 삼생국건(688336.SH) : 항체 의약품 연구개발 업체. 2025년 순이익이 29억3900만 위안으로 전년 대비 317.09% 증가했다고 실적 속보를 발표함.

6. 광선미디어(300251.SZ) : TV프로그램 및 영화 투자∙생산∙유통에 관여하는 업체. 2월 23일 기준 영화 비치인생3(飛馳人生3) 관련 매출이 약 4300만~5300만 위안에 달한다고 밝힘.

7. 통위그룹(600438.SH) : 폴리실리콘과 태양전지 생산∙판매업체. 태양광 발전용 고순도 폴리실리콘 및 전자급 다결정 실리콘 개발업체인 리하오칭넝(麗豪清能)의 지분 100% 인수를 추진 중이며 25일 개장과 동시에 거래가 중단된다고 밝힘.

8. 중웨이반도체(688380.SH) : 디지털 및 아날로그 칩 연구개발 업체. 2025년 영업수익(매출)은 11억2200만 위안, 순이익은 2억8500만 위안으로 전년 대비 23.09%와 108.05% 증가했다고 밝힘.

 

pxx17@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

