[오늘의 정치일정] 2월 25일(수)

<청와대>
-대통령
12:00 민주당 상임고문단 오찬 간담회 (청와대 본관)
14:00 제11차 확대국가관광전략회의(청와대 본관)
<외교부>
-장관
캐나다 출장
-1차관
통상업무
-2차관
제네바 출장
<통일부>
-장관
10:00 통일부 정책자문위원회 위촉장 수여 (정부서울청사 별관 3층 국제회의장)
16:00 주한 아일랜드 대사 면담 (장관실)
-차관
14:00 한국행정학회 회장 및 임원진 면담 (차관실)
15:30 하나센터 운영 개선 방안 논의를 위한 세미나 축사 (국회의원회관 2소회의실)
<국방부>
-장관
캐나다 출장
-차관
14:00 육군3사관 졸업 및 임관식
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
14:00 5·18정신 헌법전문수록 개헌촉구 국민결의대회 (국회 의원회관 대회의실)
본회의 (국회 본관 본회의장)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
11:00 민주당-개혁진보4당 정치개혁 간담회 (국회 본관 원내대표회의실)
본회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
본회의
10:00 지역발전 인재 영입 환영식 (국회 본관 228호)
14:30 부동산정책정상화특별위원회-서울 부동산 현장 간담회 (해누리타운 2층 아트홀)
-송언석 원내대표
본회의
<조국혁신당>
-조국 당대표
10:00 오마이TV <박정호의 핫스팟> 출연
14:00 5·18정신 헌법전문수록 개헌촉구 국민결의대회
-서왕진 원내대표
07:30 미래를 여는 의회민주주의포럼 (의원회관 제1세미나실)
11:00 민주당-개혁진보4당 정치개혁 간담회
13:20 공소청법중수청법 관련 입장 발표 기자회견 (국회 소통관 기자회견장)
14:00 5·18정신 헌법전문수록 개헌촉구 국민결의대회
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 한미의원연맹 주한미상공회의소 초청 간담회 (국회의원회관 제1세미나실)
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 (국회 본관 627호)
-천하람 원내대표
통상업무
<진보당>
-김재연 상임대표
09:00 KG모빌리티 노동조합 간담회 (KG모빌리티 평택공장)
-윤종오 원내대표
통상업무
<기본소득당>
-용혜인 당대표
11:00 민주당-개혁진보4당 원내대표단 간담회
14:00 5·18정신 헌법전문수록 개헌 촉구 국민결의대회
15:00 한국의료복지사회적협동조합연합회 2026년 정기총회 (강북노동자복지관)
<사회민주당>
-한창민 당대표 겸 원내대표
14:00 5.18정신 헌법전문수록 개헌 촉구 국민결의대회