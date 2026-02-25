KT엠모바일, eSIM 데이터 로밍 '모비' 봄맞이 프로모션 진행

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.25 (수)
기사입력 :

최종수정 :

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT엠모바일은 통신사가 만든 eSIM 데이터 로밍 'mobi(모비)'의 업데이트를 통해 이용자 편의를 강화하고, 봄철 해외여행 수요를 겨냥한 할인 프로모션을 진행한다고 25일 밝혔다.

그간 eSIM 구매 후 등록 시 QR코드를 스캔하거나 활성화 코드를 직접 입력해야 하는 어려움은 처음 서비스를 이용하는 고객에게 진입 장벽으로 작용해 왔다. mobi는 이를 해소하고자 '간편등록' 기능을 전 단말기에 적용해 등록 절차를 획기적으로 간소화했다. 별도의 복잡한 과정 없이 앱 내 '간편등록' 버튼만으로 등록이 가능해져, 모든 고객이 쉽고 편리하게 이용할 수 있다.

국내 알뜰폰 1위 사업자 KT엠모바일은 통신사가 만든 eSIM 데이터 로밍 'mobi(모비)'의 업데이트를 통해 이용자 편의를 강화하고, 봄맞이 얼리버드 프로모션을 진행한다. [사진=KT엠모바일]

출국 전 국내에서 eSIM 정상 작동 여부를 미리 확인할 수 있는 mobi의 '사전 개통체크' 서비스 지원 국가도 확대했다. 개통 상태를 미리 확인할 수 있는 mobi만의 차별화 기능이다. 중국과 마카오 등 중화권 국가까지 서비스 범위를 확대해 현지 도착 즉시 안정적인 데이터 사용이 가능하다.

KT엠모바일은 이달 25일부터 3월 4일까지 네이버 스마트스토어에서 봄맞이 얼리버드 프로모션을 진행한다. 일본, 베트남, 태국, 중국 등 아시아 주요 국가와 미국을 포함한 8개국을 대상으로 한다. '1+1 상품' 구매 시 최대 25% 할인 혜택을 제공한다. 봄철 해외여행을 계획 중인 고객은 동행자와 함께 합리적인 가격으로 eSIM 데이터 로밍을 준비할 수 있다.

KT엠모바일 이광규 사업운영본부장은 "출국 전 준비 단계부터 현지 이용까지 전 과정에서 안정적인 데이터 사용 환경을 제공하기 위해 서비스를 지속 강화하고 있다"며 "더욱 편리해진 mobi와 함께 가족, 연인 등 소중한 사람과 봄 휴가를 준비하시길 바란다"고 말했다.

한편, mobi는 지난해 12월 KT엠모바일이 선보인 eSIM 데이터 로밍 서비스다. ▲휴대폰 번호와 이메일만으로 간편 구매 ▲출국 전 사전 개통체크 ▲실시간 데이터 사용량 조회 및 충전 ▲선물하기 ▲365일 채팅 및 전화 상담 지원 등 차별화된 서비스를 제공하고 있다.

yuniya@newspim.com

