아이씨티케이, 국내 통신사와 협업해 'PQC KMS 솔루션' 개발 완료

모바일 시장 양자보안 상용화 본격 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 양자보안 팹리스 기업 아이씨티케이는 국내 통신사의 개발 의뢰로 PQC(양자내성암호)와 PUF(물리적 복제 불가 기능) 기술 기반의 통합 KMS(Key Management System) 솔루션을 개발하면서 양자보안 상용화 영역을 모바일 시장 등으로 본격 확장하고 있다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 아이씨티케이의 'PQC KMS' 솔루션은 암호화 과정에 사용되는 암호키의 생성·분배·저장·사용·파기 전 과정을 통합 관리해 보안 인프라 전반의 키 수명주기를 안전하고 효율적으로 제어한다. PUF 기반 하드웨어 신뢰점(Hardware Root of Trust)에 PQC 알고리즘을 결합해 키 관리 전 주기를 보호하며, 양자컴퓨팅 시대의 보안 표준으로 주목받는 PQC 기술을 실질적인 인프라 수준으로 구현한 것이 특징이다.

특히 PQC와 PUF를 결합한 통합 암호키 관리 기술은 차세대 양자보안 환경에서 필수적인 핵심 인프라로 평가받고 있다. 회사는 국내 통신사와 보안 체계 혁신을 위한 공동 개발을 지속적으로 진행하면서 협업 범위를 확대하고 있다.

ICTK 로고. [사진=ICTK]

아이씨티케이 관계자는 "PQC와 PUF를 결합한 자사의 PQC KMS 솔루션은 차세대 양자보안 환경에서 필수적인 핵심 인프라로 자리매김할 것"이라며 "국내 통신사와 함께 보안 체계 혁신을 위한 공동 개발을 지속적으로 진행 중에 있으며, 이번 'PQC KMS' 솔루션 개발은 양자보안 기술의 실질적 사업화에 있어 중요한 단계"라고 밝혔다.

한편 아이씨티케이는 LG유플러스와 PQC 관련 보안 솔루션 공동 연구 및 협업을 이어가고 있으며, 향후 통신·클라우드 인프라 전반으로 적용 범위를 확대해 양자보안 상용화의 표준 모델을 제시할 계획이다.

