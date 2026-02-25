전체기사 최신뉴스 GAM
대한항공, AI 무인기·AAM 총출동…DSK 2026 참가

안두릴과 개발 중 '피지컬 AI 아음속무인기' 국내 첫 공개
AAM 교통관리 'ACROSS'·아처 기체 목업 전시

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 대한항공이 인공지능(AI) 기반 무인기와 미래 항공 모빌리티 기술을 공개한다.

대한항공은 25일부터 27일까지 부산 벡스코에서 열리는 '드론쇼코리아(DSK) 2026'에 참가한다. 인공지능 기반 차세대 무인기 비전과 미래 항공 모빌리티(AAM) 기술 역량을 선보인다.

DSK는 산업통상자원부, 국토교통부, 국방부, 우주항공청, 부산광역시가 주최하는 아시아 최대 드론 전시회다. 항공우주, 방산, 탄소중립, 공간정보 기업이 참여한다. 해외 참가국은 지난해 15개국에서 올해 23개국으로 늘었다.

대한항공 'DSK(드론쇼코리아) 2026' 전시 부스 전경 [사진=대한항공]

대한항공은 복층 구조 부스를 마련했다. 1층은 전시장과 회의실, 2층은 라운지로 구성했다. 관람 동선과 네트워킹 효율을 높였다.

전시장은 드론 존과 AAM 존으로 나뉜다. 드론 존에서는 미국 AI 방산기업 앤두릴 인더스트리즈(Anduril Industries)와 협력 개발 중인 피지컬 AI 아음속무인기를 국내 최초로 공개한다. AI 소형 다목적무인기, 소형 타격무인기, 통신중계드론도 전시한다. 군집비행드론 기술 기반 항공기 MRO 역량도 소개한다.

AAM 존에서는 자체 개발한 교통관리·운항통제 시스템 'ACROSS(Air Control And Routing Orchestrated Skyway System)'를 선보인다. 미국 도심항공교통 기업 아처 에비에이션(Archer Aviation)의 기체 목업도 전시한다. 양사는 지난해 AAM 개발 협력 MOU를 체결했다.

대한항공이 개발 중인 AI 소형 다목적무인기, 피지컬 AI 아음속무인기, 소형 타격무인기(아래부터) [사진=대한항공]

전시 기간 세미나와 협력 행사도 연다. 25일 '무인기 기술세미나', 26일 아처와 'AAM 기술세미나'를 공동 진행한다. 글로벌 AAM 기업과 MOU 체결도 추진한다.

대한항공 관계자는 "이번 DSK 참가는 대한항공이 현재 주력 생산하고 있는 AI 소프트웨어 기반 무인기 기술 역량과 차세대 항공 모빌리티 관련 최신 기술을 산업계 전반에 알리는 좋은 기회가 될 것"이라며 "대한항공은 향후 세계 수준의 항공우주 종합기업으로 도약하기 위해 다양한 분야에서 도전을 이어가겠다"고 전했다.

syu@newspim.com

