롯데온, 내달 리뉴얼 행사…"사전 알림 신청하면 '두쫀쿠' 드려요"

선호 브랜드 투표 참여하면 시크릿 쿠폰 발급
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온은 오는 3월 1일까지 리뉴얼 티징 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.
이번 행사는 오는 3월 2일부터 진행되는 리뉴얼 기념 본 행사 '리스타트 온'을 앞두고 사전 알림 신청을 위해 준비한 티징 이벤트다. 행사 오픈 알림을 신청하면 200명을 추첨해 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)를 지급한다.
롯데온은 리뉴얼의 핵심인 고객의 관심과 취향에 기반한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 '선호 브랜드 투표하기' 이벤트도 진행한다. 감각적인 트렌드 데일리룩, 미니멀한 뉴 베이직 웨어, 순하고 탄탄한 더마 케어 등 카테고리 중 취향 브랜드 3개를 선택하면 브랜드별 시크릿 쿠폰을 제공한다.
'리스타트 온' 행사에서는 최대 100만 엘포인트(L.POINT)를 증정하는 행사부터 10% 결제 할인 등 다양한 혜택을 준비했다.
롯데온은 지난 23일 맞춤 쇼핑 경험을 강화하기 위해 리뉴얼을 진행했다. 고객이 좋아하는 브랜드와 상품을 먼저 볼 수 있는 '나의 관심을 반영한 홈 화면'부터 패션·뷰티·키즈·푸드리빙 별 큐레이션을 강화한 카테고리 개편, '좋아요'한 브랜드와 상품 혜택을 실시간으로 확인할 수 있는 개인화 화면 등이 특징이다.
이혜원 롯데온 그로스마케팅팀장은 "고객의 취향과 관심을 중심에 둔 쇼핑 환경으로 새롭게 출발하기에 앞서 티징 이벤트를 진행한다"며 "리뉴얼 본 행사에서 만나볼 수 있는 다채로운 혜택도 많은 기대를 부탁드린다"고 말했다.
shl22@newspim.com