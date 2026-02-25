롯데온, 내달 리뉴얼 행사…"사전 알림 신청하면 '두쫀쿠' 드려요"

3월 2일 '리스타트 온' 행사 전 사전 혜택 준비

선호 브랜드 투표 참여하면 시크릿 쿠폰 발급

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온은 오는 3월 1일까지 리뉴얼 티징 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 오는 3월 2일부터 진행되는 리뉴얼 기념 본 행사 '리스타트 온'을 앞두고 사전 알림 신청을 위해 준비한 티징 이벤트다. 행사 오픈 알림을 신청하면 200명을 추첨해 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)를 지급한다.

롯데온 리뉴얼 얼리버드 이벤트 이미지. [사진=롯데온]

롯데온은 리뉴얼의 핵심인 고객의 관심과 취향에 기반한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 '선호 브랜드 투표하기' 이벤트도 진행한다. 감각적인 트렌드 데일리룩, 미니멀한 뉴 베이직 웨어, 순하고 탄탄한 더마 케어 등 카테고리 중 취향 브랜드 3개를 선택하면 브랜드별 시크릿 쿠폰을 제공한다.

'리스타트 온' 행사에서는 최대 100만 엘포인트(L.POINT)를 증정하는 행사부터 10% 결제 할인 등 다양한 혜택을 준비했다.

롯데온은 지난 23일 맞춤 쇼핑 경험을 강화하기 위해 리뉴얼을 진행했다. 고객이 좋아하는 브랜드와 상품을 먼저 볼 수 있는 '나의 관심을 반영한 홈 화면'부터 패션·뷰티·키즈·푸드리빙 별 큐레이션을 강화한 카테고리 개편, '좋아요'한 브랜드와 상품 혜택을 실시간으로 확인할 수 있는 개인화 화면 등이 특징이다.

이혜원 롯데온 그로스마케팅팀장은 "고객의 취향과 관심을 중심에 둔 쇼핑 환경으로 새롭게 출발하기에 앞서 티징 이벤트를 진행한다"며 "리뉴얼 본 행사에서 만나볼 수 있는 다채로운 혜택도 많은 기대를 부탁드린다"고 말했다.

