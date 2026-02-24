전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
문화·연예 드라마·예능

'월간남친', 서강준부터 박재범까지 도파민 터지는 '감다살' 특별출연 라인업 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '월간남친'이 도파민 터지는 로맨틱 데이트를 예고한다.

내달 6일 공개되는 '월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디​다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 월간남친 스틸컷. [사진=넷플릭스] 2026.02.24 moonddo00@newspim.com

'월간남친'은 시리즈 제목이자 극 중 등장하는 가상 연애 구독 서비스다. 우리 모두가 공감할 수 있는 직장인의 현실적인 일상 위에 '가상 세계에서의 연애 구독'이란 독특한 설정은 짜릿한 설렘을 예고한다. 무엇보다 특유의 사랑스럽고 털털한 에너지로 '미래'를 완벽 소화할 지수와 로맨스 작품마다 남다른 케미스트리를 보여준 서인국의 만남이 글로벌 시청자들의 기대를 모으고 있다.

그런 가운데 앞서 공개된 메인 예고편에선 '현생'에 지친 미래를 설레게 할 가상 연인 라인업이 공개돼 뜨거운 화제를 일으켰다. '​월간남친'에 특별출연하는 서강준, 이수혁, 옹성우, 이재욱, 이현욱, 김영대, 박재범은 서로 다른 매력으로 지수와 함께 로맨틱 모먼트를 펼칠 예정이다. 이날 공개된 스틸컷에서는 미래의 연인들로 깜짝 변신한 이들의 다채로운 매력과 함께 '전 남자친구'로 분한 김성철의 모습까지 공개돼 기대감을 높인다.

먼저 벚꽃 흩날리는 캠퍼스에서 미래와 마주 선 은호(서강준)에게 눈길이 간다. 풋풋한 청춘 로맨스의 한 장면 같은 두 사람의 만남은 어떤 서사로 이어질지 호기심을 자극한다. 그런가 하면 시우(이수혁)는 또 다른 매력으로 미래를 사로잡는다. 재벌 3세 시우는 미래에게 빛나고 화려한 데이트를 선물한다. 차갑고 완벽해 보이는 그이지만, 미래를 향한 시선 만큼은 왠지 불타오르는 듯하다. 여기에 승무원 미래 앞에 나타난 비밀 요원(옹성우), 박력 넘치는 의사 선배(이재욱), 훈남 판사(이현욱)에 톱스타(박재범)까지, 미래의 심장을 뛰게 할 각양각색 연인들과 데이트가 색다른 설렘을 예고한다. 미래의 '전남친' 세준(김성철)의 등장은 가상 세계와 또 다르게 이어질 현실 연애 스토리에 궁금증을 더한다.

짜릿한 로망 실현 로맨틱 코미디 '월간남친'은 내달 6일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.

moonddo00@newspim.com

