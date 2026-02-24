에버랜드, 걸어서 동물과 만나는 '워킹 사파리' 26일 오픈

차량 없이 도보로 생태형 사파리 '로스트밸리' 탐험…한 달간 특별 프로그램 진행

약 1km 구간 자유롭게 기린·코뿔소·코끼리 등 초식동물 10종과 생생한 만남

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 에버랜드는 자연이 살아 숨쉬는 사파리 현장 속으로 직접 걸어 들어가는 이색 동물 체험 프로그램 '로스트밸리 워킹 사파리(Walking Safari)'를 26일부터 3월 31일까지 한시 운영한다고 24일 밝혔다.

에버랜드 '로스트밸리 워킹 사파리' 홍보 이미지.[사진=에버랜드]

이번 워킹 사파리는 생태형 사파리 '로스트밸리'를 탐험 차량 없이 도보로 자유롭게 체험하는 스페셜 프로그램이다.

약 1km 구간을 걸으며 기린, 코뿔소, 코끼리, 얼룩말 등 10종 초식동물을 가까이 관찰할 수 있으며 동물들의 실제 생활 공간을 개방해 먹이 활동 등 자연스러운 행동을 생생히 볼 수 있다.

로스트밸리 곳곳에는 전문 주키퍼(사육사)가 배치돼 동물의 생태 특징, 행동 습성, 멸종위기종 보전 중요성을 설명한다.

에버랜드 '로스트밸리 워킹 사파리'를 소개하는 모델들.[사진=에버랜드]

차량 없이 이동함에 따라 동물 표정과 움직임을 여유롭게 관찰 가능하며 포토존도 마련됐다.

체험은 현장 줄서기 방식으로 누구나 무료 참여 가능하다. 오픈 기념으로 26일~3월 2일 체험 고객에게 탐험 수료 배지를 선착순 증정한다.

한편 에버랜드는 개장 초기부터 운영한 맹수 사파리 '사파리월드'를 지난 19일부터 리뉴얼 중이며 4월 초 공간 개선과 시설 업그레이드를 마치고 재개장할 예정이다.

