2026.02.24 (화)
경기아트센터, 잘츠부르크 모차르테움 오케스트라 내달 15일 내한공연

양인모 협연, 고전주의 음악 전파
곤잘레스-몬하스 지휘 공연 진행

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기아트센터는 오스트리아를 대표하는 명문 악단 잘츠부르크 모차르테움 오케스트라 내한공연을 오는 3월 15일 선보인다고 24일 밝혔다.

양인모&잘츠부르크 모차르테움 오케스트라 포스터. [사진=경기아트센터]

아트센터에 따르면 모차르트의 도시 잘츠부르크를 상징하는 이 악단의 이번 무대에는 세계적인 바이올리니스트 양인모가 협연자로 나서며, 고전주의 음악의 정통성과 깊이를 국내 관객에게 전한다.

잘츠부르크 모차르테움 오케스트라는 모차르트가 태어난 도시 잘츠부르크를 상징하는 악단이다. 1841년 모차르트의 부인 콘스탄체와 두 아들의 도움으로 결성된 기악 앙상블을 기원으로 하며, 레오폴트 하거, 한스 그라프, 위베르 수당, 아이버 볼턴, 리카르도 미나시 등 유수의 지휘자들과 함께하며 국제적 명성을 쌓아왔다.

잘츠부르크 오페라 극장의 상주 오케스트라이자, 100년 넘게 잘츠부르크 페스티벌에 참여해 온 연주 단체로, 모차르트 음악 해석에 있어 가장 정통적인 사운드를 들려주는 악단으로 평가받는다.

잘츠부르크 모차르테움 오케스트라. [사진=경기아트센터]

이번 공연의 지휘는 2024년부터 악단의 상임지휘자를 맡고 있는 로베르토 곤잘레스-몬하스가 담당한다. 그는 스위스 무직콜레기움 빈터투어의 상임지휘자이자 스페인 갈리시아 심포니 오케스트라의 음악감독을 겸하며, 유럽 주요 오케스트라를 중심으로 활발한 활동을 이어가고 있다.

협연자인 양인모는 2015년 파가니니 국제 바이올린 콩쿠르 우승에 이어 2022년 시벨리우스 국제 바이올린 콩쿠르에서도 1위를 차지하며 국제 무대에 이름을 알렸다. 국제적 권위를 지닌 두 콩쿠르를 모두 석권한 한국인 연주자는 그가 처음이다. 특히 파가니니 콩쿠르에서는 오랜 공백 끝에 배출된 우승자로 주목을 받으며 국제 무대에서 주목을 받았다.

프로그램은 모차르트와 베토벤의 작품으로 구성된다. 공연의 문은 모차르트의 극부수음악 〈타모스, 이집트의 왕〉 중 발췌곡(No.2·3·5)으로 열린다.

협연자 양인모 사진. [사진=경기아트센터]

이어 양인모가 베토벤의 바이올린 협주곡 D장조(Op.61)를 협연한다. 고전 협주곡의 대표작으로 꼽히는 이 작품은 서정성과 구조미가 균형을 이루는 고전 협주곡의 대표작이다. 후반부에는 모차르트 교향곡 제41번 C장조 '주피터'가 연주된다.

고전주의 교향곡의 완성형으로 불리는 이 작품은 장대한 구조와 치밀한 대위법적 구성으로 악단의 정통성과 음악적 역량을 집약적으로 보여준다.

로베르토 곤잘레스 몬하스. [사진=경기아트센터]

공연은 7세 이상 관람 가능하며, 관람료는 R석 15만원, S석 12만원, A석 8만원, B석 5만원이다. 공연에 대한 자세한 정보는 경기아트센터 누리집에서 확인할 수 있다.

1141world@newspim.com

