순창군, 치유체험관광 참가보상비 지원

체험비 최대 4만5000원 지원·14개 농가 참여

치유농업 육성·농가 농외소득 증대 기대

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 농업·농촌 자원과 치유 서비스를 연계한 체험관광 활성화에 나섰다.

군은 외지 관광객을 대상으로 '농업·농촌 치유체험관광 참가보상비 지원사업'을 추진한다고 24일 밝혔다. 치유농업 육성과 농가 농외소득 증대, 지역경제 활성화를 위해 체험비 일부를 지원하는 내용이 핵심이다.

순창 치유체험[사진=순창군]2026.02.24 lbs0964@newspim.com

지원 기간은 이달부터 12월까지이며, 예산 소진 시 조기 종료된다. 개별 여행객은 물론 여행사, 학교, 코레일 여행센터 등 단체도 참여할 수 있다.

지원 대상은 2인 이상 100인 이하 단체다. 1일 체험은 체험비의 50% 범위 내에서 1인 최대 1만5000원까지 지원하며, 하루 최대 2개소 체험이 가능해 1인당 최대 3만 원까지 받을 수 있다.

1박 2일 체험은 참가비의 30% 범위 내에서 1인 최대 4만5000원까지 지원된다.

참여 농가는 관내 14곳으로, 치유텃밭 체험과 전통주 빚기, 원예·푸드테라피, 허브족욕, 떡 만들기, 커피 로스팅 등 다양한 프로그램을 운영한다. 체험은 방문 2일 전 사전 신청해야 한다.

여행사 관계자, 행·재정 지원 행사 참가자, 정치·종교 행사 목적 방문 등은 지원 대상에서 제외되며, 허위 신청이 확인될 경우 지원이 제한된다.

군 관계자는 "치유농업과 농촌체험을 결합한 특화 자원을 바탕으로 관광객 유치와 지역 활력 제고를 기대한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com