2026.02.24 (화)
정치 국防·안보

공군 블랙이글스, 사우디 'WDS 2026' 마치고 귀환

한·태 우정비행·필리핀 방문까지… 귀국 비행길도 '하늘외교'
日 나하 기착해 급유·교류… 한·일 군사협력 긴밀화에 기여

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 사우디 리야드에서 열린 ]세계 방위산업 전시회(WDS 2026)'에서 한국형 항공기 T-50B의 비행 위용을 과시한 공군 특수비행팀 블랙이글스가 24일 한국으로 복귀했다. 이번 원정 비행은 국산 항공기 수출국 확대와 한국 공군의 기술력 홍보를 동시에 이끈 '하늘 위의 외교'로 평가를 받고 있다.

공군 특수비행팀 블랙이글스가 사우디 '세계 방위산업 전시회(WDS 2026)' 참가를 마치고 24일 복귀했다. 사진은 한국 복귀 길인 지난 18일, 블랙이글스 T-50B 7대(오른쪽)와 태국 공군 T-50TH 2대가 로얄 파고다(Royal Pagoda) 사원 인근 상공에서 우정비행을 실시하고 있는 모습. [사진= 공군 제공] 2026.02.24 gomsi@newspim.com

지난달 28일 강원 원주기지를 출발한 블랙이글스는 이달 12일 리야드 현지 상공에서 펼친 고난도 공중곡예로 관람객의 이목을 끌었고, 사우디 현지 언론과 방산 관계자들로부터 "정밀함으로 무장한 팀워크", "K‑팝 그룹에 견줄 만한 인기"라는 호평을 받았다.

한국 복귀 길인 지난 18일, 태국 치앙마이 공군기지에서 실시한 한·태 공군 간 우정비행에서 블랙이글스가 편대를 이루어 비행하고 있는 모습. 지상에 주기되어 있는 항공기는 블랙이글스의 T-50B(왼쪽)와 태국 공군의 AT-6TH. [사진= 공군 제공] 2026.02.24 gomsi@newspim.com

귀국 길에서도 의미 있는 행보를 이어갔다. 18일 태국 치앙마이 공군기지에서는 한·태 공군 우정비행을 실시해 양국 조종사들이 T‑50 계열 항공기로 편대를 이뤄 '로열 파고다' 상공을 비행하며 '동맹의 하늘'을 함께 그렸다.

지난 18일 태국 치앙마이 공군기지에서 한-태 공군 우정비행을 마친 뒤, 블랙이글스 김주호 대위가 후방석에 동승한 태국 공군 깐차녹 짠야락 소령에게 기념품을 전달하고 있는 모습. C-130H 수송기 부조종사인 깐차녹 짠야락 소령은 이번 비행으로 태국 공군에서 T-50 계열 항공기에 탑승한 최초의 여성 조종사가 됐다. [사진= 공군 제공] 2026.02.24 gomsi@newspim.com

21일에는 필리핀 앙헬레스 한글학교를 찾아 일선 청소년들을 만나 특강과 기념품 전달 행사를 진행했고, 23일에는 필리핀 공군사령관 아서 코르두라 중장을 예방해 T‑50 계열기의 운용 경험과 향후 협력 방안을 공유했다. 특히 귀국편 일정을 조정하면서까지 준비한 우정비행과 교류 일정은 블랙이글스가 단순한 시범비행팀을 넘어 K‑방산 외교의 선두에 서 있음을 보여줬다.

한국 복귀 길인 지난 21일, 블랙이글스 조종사들이 필리핀 앙헬레스 한글학교에 방문해 조종사 특강을 진행하고 있는 모습. [사진= 공군 제공] 2026.02.24 gomsi@newspim.com

블랙이글스는 이번 사우디 원정에서 일본 오키나와 나하 기지에 두 차례 기착해 항공자위대로부터 T‑50B 급유 지원을 받으며 한·일 군사협력의 상징적 장면도 연출했다. 가는 길에는 나하 기지에서 일본 특수비행팀 '블루임펄스'와 교류 행사를 갖고 조종사 간 대면 소통을 진행했고, 귀국길에도 다시 나하에 들러 급유와 더불어 추가 교류 일정을 소화하며 단순 경유지를 넘어 실질적인 연합, 협력 플랫폼으로 정착시켰다.

지난달 28일 일본 나하기지에 착륙한 C-130 수송기가 일본 항공자위대로부터 급유를 받고 있다. [사진=공군 제공] 2026.02.24 gomsi@newspim.com

이번 원정으로 블랙이글스는 사우디·태국·필리핀 등 3개국을 거치며 총 1만km가 넘는 장거리를 비행했고, 하늘길로 이어진 국산 항공기 외교의 굵직한 궤적을 남겼다.

한국 복귀 길인 지난 23일 블랙이글스 특수비행팀이 필리핀 공군사령관 아서 엠 코르두라(Arthur M Cordura) 중장을 예방했다. [사진= 공군 제공] 2026.02.24 gomsi@newspim.com

