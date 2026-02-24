"선당후사 선택"… 김현수 강릉시의원, 강릉시장 출마 전격 중단

지지율 정체 속 '통합 선택'… "출마는 멈춰도 강릉 사랑은 멈추지 않는다"
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김현수 강릉시의원은 강릉시장 선거 출마를 전격 중단하고 더불어민주당 승리를 위해 백의종군하겠다는 입장을 24일 밝혔다.
강릉시장 선거 출마를 준비해 온 김현수 강릉시의원이 선거 완주 대신 더불어민주당의 승리를 위한 통합을 선택하며 출마를 전격 중단했다. 평소 스마트하고 단정한 이미지로 '호감형 정치인'으로 불리던 김 의원의 결단에 지지자들 사이에서는 아쉬움과 응원의 반응이 교차하고 있다.
김 의원은 '강릉시장 선거 출마 중단 공식 선언문'을 통해 "깊은 숙고 끝에 개인의 선택보다 더 중요한 것은 강릉의 미래와 시민의 삶, 그리고 무엇보다 절실한 민주당의 승리라고 판단했다"고 밝혔다. 그는 "이번 선거는 개인의 승리가 아니라 시민의 승리여야 한다"며 "지금은 경쟁이 아니라 승리를 위해 하나로 뭉쳐야 할 때"라고 강조했다.
이번 결정에는 강릉 지역 여론과 정치 지형, 그리고 민주당 승리 전략에 대한 판단이 작용한 것으로 보인다. 김 의원은 질의응답 자료에서 "여론조사 수치만을 이유로 한 결정은 아니"라면서도 "현재 강릉의 정치 환경이 민주당이 낙관할 수만은 없는 상황이라, 민주당 승리 전략을 종합적으로 판단해 당과 시민을 위한 선택을 했다"고 설명했다.
김 의원은 "민주당이 결코 마음을 놓을 수 없는 강릉의 상황 속에서 지금은 더욱 강하게 힘을 모아야 할 때"라며 "당이 하나로 똘똘 뭉칠 때 비로소 시민의 기대에 부응할 수 있다"고 말했다. 이어 "선당후사의 마음으로 당의 승리와 시민의 승리를 위해 강릉시장 선거 출마를 중단하기로 결단했다"며 "민주당 후보가 시민의 선택을 받을 수 있도록 겸손한 마음으로 최선을 다해 힘을 보태겠다"고 밝혔다.
출마 중단 소식은 그동안 김 의원을 지지해 온 지지층에는 커다란 아쉬움을 남기고 있다. 김 의원은 "저와 함께 뛰어주신 지지자 여러분의 헌신과 응원은 저에게 큰 용기와 힘을 주셨다. 평생 잊지 않겠다"며 "끝까지 함께하지 못하는 점에 대해 송구한 마음도 전한다"고 말했다.
방송인 출신인 김 의원은 강릉에서 태어나 자라며 시민들과 기쁨과 슬픔을 나눴고 시의원으로 시정에 시민 목소리를 담는 데 주력해 왔다고 스스로를 소개해왔다. 그는 앞선 출마 선언에서 '강릉의 더 나은 내일'을 내걸고 "강릉의 미래와 시민의 삶을 바꾸는 시장이 되겠다"며 청렴하고 스마트한 시정, 시민이 체감하는 변화 등을 약속한 바 있다.
김 의원은 이번 선언문에서 "비록 출마의 걸음은 멈추지만 강릉을 향한 저의 책임과 사랑까지 멈추는 것은 아니다"라며 "저를 내려놓고 강릉을 선택하겠다. 저 개인의 길보다 강릉시민의 길을 먼저 걷겠다"고 거듭 강조했다.
또 "앞으로도 강릉의 발전과 시민의 삶의 질 향상을 위해 어떠한 역할이든 최선을 다하겠다"며 지방선거 이후에도 지역 정치 현장에서 역할을 이어가겠다는 뜻을 내비쳤다.
향후 정치 행보와 관련해선 "출마는 멈추지만 강릉을 위한 제 역할은 계속된다"며 "지방선거 이후에도 강릉에서 민주당이 시민들과 삶의 가치를 공유하는 제1공당이 될 수 있도록 성실히 노력하겠다"고 했다.
차기 선거를 겨냥한 '정치적 계산'이라는 시각에 대해선 "지금은 오직 6·3 지방선거 민주당 승리를 위해 백의종군하는 심정으로 최선을 다하겠다"고 선을 그었다.
김현수 의원은 마지막으로 "분산된 힘을 하나로 모아가는 과정이 빠를수록 힘은 배가되고 시민의 기대에 부응할 수 있다고 믿는다"며 "통합과 협력만이 승리의 길이라고 생각한다. 이번 선거는 민주당에 힘을 모아 주셔서 더 나은 강릉을 함께 만들어 주시길 부탁드린다. 저도 그 길에 함께하겠다"고 강릉시민들의 지지를 호소했다.
onemoregive@newspim.com