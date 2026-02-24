경기신보, 수원·평택·화성·용인·오산·안성 남부권역 타운홀미팅 성료

재단과 정책 지원 유관기관 함께 참여 주요 정책 정보 종합적 안내

현장 의견 직접 청취, 소통 중심 운영

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기신용보증재단(이하 경기신보)은 지난 23일 본점 3층 강당에서 수원·평택·화성·용인·오산·안성 등 남부권역을 대상으로 올해 첫 타운홀미팅을 열었다고 24일 밝혔다.

타운홀미팅 후 기념촬영 모습. [사진=경기신보]

이번 행사는 재단과 정책 지원 유관기관이 함께 참여해 주요 정책 정보를 종합적으로 안내하고, 현장 의견을 직접 청취하는 소통 중심의 방식으로 운영됐다.

타운홀미팅에는 시석중 이사장과 경기도의회 경제노동위원회 한원찬 의원을 비롯해 경기도 및 시군 관계자, 소상공인시장진흥공단, 소상공인과 중소기업 대표 등 약 200여 명이 참석했다.

이날 행사에서는 2026년 주요 보증 및 금융지원 정책을 포함한 경기신보의 핵심 지원사업과 소상공인시장진흥공단의 창업·경영안정 및 재기지원 정책이 소개돼 정책에 대한 이해를 높였다.

특히 이번 타운홀미팅은 재단과 유관기관의 정책을 한자리에서 안내함으로써, 소상공인과 중소기업이 여러 기관을 개별적으로 찾지 않고도 필요한 정책 정보를 종합적으로 확인할 수 있도록 구성됐다.

이를 통해 정책 간 연계 효과를 높이고, 지원 제도의 활용도를 제고했다는 평가다.

시석중 이사장은 "이번 타운홀미팅은 정책을 설명하는 자리를 넘어 현장의 목소리를 직접 듣고 함께 해법을 모색하는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 재단 및 유관기관 제도를 종합적으로 안내함으로써 지원 제도를 몰라서 이용하지 못하는 기업이 없도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 경기신보는 이번 남부권역 타운홀미팅을 시작으로 북부권역은 2월 25일 양주 경기섬유종합지원센터 1층 컨벤션홀에서 의정부, 고양, 김포, 포천, 파주, 양주, 연천, 동두천 지역을 대상으로 개최하며, 동부권역은 3월 4일 성남 국립국제교육원 국제홀에서 성남, 남양주, 이천, 광주, 하남, 구리, 여주, 가평, 양평 지역을 대상으로 진행한다.

이어 중부권역은 3월 6일 안산 경기테크노파크 1층 다목적실에서 안양, 부천, 안산, 시흥, 과천, 광명, 군포, 의왕 지역을 대상으로 타운홀미팅을 이어갈 예정이며, 전 일정에 소상공인시장진흥공단이 함께 참여해 정책을 안내할 계획이다.

