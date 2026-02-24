경기문화재단 경기도미술관, 야외 조각 투어 프로그램 '폼폼폼' 운영

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기도미술관은 오는 3월 2일부터 25일까지 경기도미술관 야외조각공원에서 '폼폼폼' 프로그램을 진행한다고 24일 밝혔다.

'폼폼폼' 홍보 포스터. [사진=경기문화재단]

이 프로그램은 경기도미술관 20주년의 핵심 가치인 '환대와 연대'에서 출발하여, 미술관의 가장 가까운 이웃인 문화자원봉사자들과의 협력과 만남을 확장하고자 기획됐다.

문화자원봉사자를 대상으로 참가자를 모집해 2025년 12월부터 2026년 1월까지 총 6회의 사전 워크숍을 진행했으며, 참여자 개별 발표와 작가 워크숍 2회(오제성, 한톨)를 통해 개인과 사회, 환경, 그리고 서로의 관계를 함께 돌아봤다.

오는 3월 진행되는 투어 프로그램에서는 이러한 과정을 통해 문화자원봉사자들이 함께 고민해 온 '환대와 연대'의 의미를 관람객들과 나누고, 서로의 경험을 통해 공감과 대화를 확장하는 자리를 만든다.

프로그램 기간동안 매일 오전 11시 30분과 오후 2시 두 차례 투어가 진행되며, 문화자원봉사자의 작품 해설과 더불어 경기도미술관 전시안내 앱을 이용한 야외 조각 투어를 약 40분간 진행한다.

경기도미술관 관계자는 "관람객과 환대와 연대를 이루고자 하는 경기도미술관 20주년의 첫 프로젝트를 '폼폼폼'으로 연다"며, "문화자원봉사자와 함께 쌓아올린 환대의 의미를 공유하며, 관람객 또한 자신과 예술 그리고 사회에 대해 사유할 수 있게 되기를 바란다"고 전했다.

'폼폼폼'은 관심 있는 누구나 경기도미술관 누리집을 통해 사전 예약할 수 있으며, 공석이 남아있을 경우 현장 참여 가능하다.

자세한 내용은 경기도미술관 누리집에서 확인할 수 있다.

