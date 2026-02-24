토스뱅크, 개입사업자 통장 개설하면 5만원 지급…랜덤 이벤트

27일까지 첫 개설 시 최대 5만원 랜덤 지급

입출금 내역 기반 수입·지출 분류로 자금 흐름 한눈에

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스뱅크는 개인사업자 통장 고객들을 대상으로 최대 5만원 지급 이벤트를 27일까지 진행한다고 24일 발표했다.

이벤트 기간 동안 최초로 개인사업자 통장을 개설한 고객은 랜덤으로 리워드를 받을 수 있으며, 통장을 보유한 고객이 공유한 링크를 통해 친구가 개설 시, 추가로 리워드가 지급된다. 이 리워드는 참여 횟수에 제한 없이 누적돼 제공된다.

토스뱅크의 개인사업자 통장은 입출금 내역을 기준으로 수입과 지출을 자동으로 분류해 사업 자금 흐름을 쉽게 파악할 수 있도록 설계됐다. 또한 복잡한 서류 제출 없이 비대면으로 손쉽게 개설할 수 있는 점이 특징이다.

동시에 제공되는 '개인사업자 금고'는 최대 30개 계좌로 자금을 나누어 보관할 수 있는 서비스로, 급여나 임대료 자금을 별도로 관리할 수 있도록 지원한다.

토스뱅크 관계자는 "사업 운영에 있어 자금 관리는 중요한 동시에 번거로운 일"이라며, "이번 이벤트를 통해 개인사업자들이 통장과 금고를 통해 간편한 자금 관리 경험을 할 수 있기를 바란다"고 말했다.

