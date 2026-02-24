NS홈쇼핑, 정보보호·개인정보보호 관리체계 인증 획득

2013년 ISMS 인증 이후 ISMS-P 추가 획득

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = NS홈쇼핑은 국가공인 정보보호 및 개인정보보호 통합 인증인 '정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증'을 획득했다고 24일 밝혔다.

ISMS-P 인증은 기업이 주요 정보 자산을 안전하게 보호하기 위해 정보보호 관리체계(ISMS)에 개인정보보호 관리체계를 통합한 국내 최고 수준의 보안 인증 제도다. 한국인터넷진흥원(KISA)은 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회가 공동 고시한 기준에 따라 기업이 정보보호 및 개인정보보호 관리 절차와 대책을 체계적으로 수립하고 이를 지속적으로 운영·관리하는지를 종합적으로 평가해 인증을 부여한다.

NS홈쇼핑은 '정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증'을 획득했다고 24일 밝혔다. [사진=NS홈쇼핑]

앞서 NS홈쇼핑은 2013년 ISMS 인증을 처음 획득한 이후 12년간 정보보호 인증을 유지해왔다. 올해는 한 단계 더 나아가 개인정보 보호 영역까지 통합된 ISMS-P 인증을 최초로 획득하며, 보다 강화된 통합 보안 관리체계를 갖추게 됐다.

NS홈쇼핑은 전사 차원의 정보보호 전담 조직을 운영하며 정보보호 수준 진단 및 개선 활동을 지속적으로 수행하고 있다. 또한 ▲사내 정보보호 및 개인정보보호 교육 ▲정기, 비정기 보안 점검 ▲랜섬웨어 침해사고 대응 및 재해복구 모의훈련 ▲외부 전문기관과의 협력 점검 등 다양한 프로그램을 통해 임직원의 보안 인식을 강화하고 선제적 사고 예방과 안정적인 서비스 운영 체계를 구축하고 있다.

박영택 NS홈쇼핑 정보보호최고책임자(CISO)는 "급변하는 디지털 환경 속에서 고객이 안심하고 쇼핑할 수 있도록 정보보호 및 개인정보보호 관리 수준을 한층 강화해 ISMS-P 인증을 획득했다"며 "앞으로도 보안 인프라에 대한 지속적인 투자와 관리로 고객의 소중한 정보를 최우선으로 보호하는 신뢰받는 쇼핑 플랫폼이 되겠다"고 말했다.

