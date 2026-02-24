전체기사 최신뉴스 GAM
코스피 6000 눈앞…상장사 배당 48조 '역대급'

부자 총수 배당도 급증…이재용 3993억·정의선은 2위
IT·조선 호황에 배당 확대…2차전지 증가율 680%

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 코스피가 5000선을 넘어 6000 시대를 바라보는 가운데 상장사 배당이 1년 새 6조원 넘게 늘었다. 주주환원 강화와 반도체·조선 호황이 겹치며 배당 총액이 48조원에 육박했다.

24일 리더스인덱스가 상장사 2651곳 중 694개사의 2024·2025년 배당을 비교한 결과 전체 배당금은 41조6197억원에서 47조9909억원으로 15.3% 증가했다. 증가액은 6조3712억원이다.

694개사 중 배당을 늘린 기업은 371곳으로 53.5%를 차지했다. 동일 기업은 106곳, 감소 기업은 152곳이다. 65곳은 새로 배당에 나섰다.

[사진=리더스인덱스]

배당금이 1조원을 넘은 기업은 7곳이다. 삼성전자는 11조1079억원으로 1위를 유지했다. 전년 대비 13.2% 늘었다. 기아는 2조6425억원으로 3.3% 증가했다. 현대자동차는 2조6183억원으로 16.8% 감소했다. SK하이닉스는 2조951억원으로 37.8% 늘며 4위에 올랐다.

금융지주도 상위권에 포진했다. KB금융은 1조5812억원으로 31.7% 증가했다. 신한지주와 하나금융지주, 우리금융지주도 두 자릿수 증가율을 보였다. HD한국조선해양은 8698억원으로 141.2% 급증하며 상위권에 진입했다.

개별 기업 증가 폭도 컸다. HD현대중공업은 1855억원에서 5670억원으로 205.6% 늘었다. 현대엘리베이터와 한국금융지주, 네이버도 세 자릿수 증가율을 기록했다.

개인 배당 1위는 이재용 삼성전자 회장이다. 3993억원으로 15.2% 증가했다. 정의선 현대자동차그룹 회장은 1976억원으로 13.1% 늘며 처음 2위에 올랐다. 정몽구 명예회장은 1659억원으로 12.3% 감소했다. 현대제철 배당 축소 영향이다.

이부진 호텔신라 사장과 홍라희 리움미술관 명예관장, 이서현 삼성물산 전략기획담당 사장도 상위권을 유지했다. 상위 30인 중 3명을 제외한 대부분이 배당 증가 흐름을 보였다. 방준혁 넷마블 의장과 이해진 네이버 의장은 세 자릿수 증가율을 기록했다. 김상헌 DN그룹 회장은 61.5% 감소했다.

[사진=리더스인덱스]

업종별로는 IT·전기·전자 배당 확대가 두드러졌다. 해당 업종 배당 총액은 12조6280억원에서 14조7976억원으로 17.2% 늘었다.

조선·기계·설비 업종 배당은 1조1459억원에서 2조135억원으로 75.7% 증가했다. HD현대중공업과 현대엘리베이터 등이 증가를 이끌었다.

증가율 기준으로는 2차전지 업종이 가장 컸다. 포스코퓨처엠, 성우, 상신이디피 3개사 배당은 36억원에서 281억원으로 약 680% 늘었다. 다만 2023년 배당 급감에 따른 기저효과 영향이 반영됐다.

syu@newspim.com

