공영홈쇼핑, 국민체육진흥공단과 스포츠 중소기업 지원 추진

소상공인 판로 지원·체육인 복지 향상 도모

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 공영홈쇼핑은 국민체육진흥공단과 공동 사업 추진 및 국민체감 서비스 성과 창출을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

공영홈쇼핑과 국민체육진흥공단은 지난 23일 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 협약식에서 공공기관 간 협력을 바탕으로 스포츠 산업 분야 중소기업∙소상공인 판로 지원과 체육인 복지 혜택 강화에 힘을 모으기로 했다.

김영주 공영홈쇼핑 대표이사 직무대행(오른쪽)과 하형주 국민체육진흥공단 이사장이 지난 23일 협약서에 서명 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=공영홈쇼핑]

양 기관은 중소기업 스포츠 브랜드 상품 발굴과 판로 지원에 협력할 방침이다. 스포츠 분야 소상공인인 체육인도 지원 대상에 포함되며, 공영홈쇼핑 방송 또는 온라인몰 입점 기회가 주어진다.

체육인 복지 향상을 위한 협력 사업도 추진한다. 공영홈쇼핑 구매 시 체육인에게는 할인 혜택을 제공할 예정이다.

김영주 공영홈쇼핑 대표이사 직무대행은 "공영홈쇼핑은 지방정부 및 공공기관과의 협력을 통해 소상공인 판로 지원과 정책 홍보에 힘써왔다"며 "이번 협약을 계기로 스포츠 중소기업과 체육인 출신 소상공인의 판로 확대를 적극 지원하겠다"고 말했다.

