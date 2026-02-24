전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
경제 과학기술

속보

더보기

화학연, 4700만불 규모 우즈벡 R&D 협력 착수

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

화학연구원, 우즈벡 연구장비 연수 개회
우즈벡 연구 인력 20명, 2026년까지 초청
4700만 달러로 연구원 건축 및 인력 양성

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국화학연구원(원장 이영국)은 23일 우즈베키스탄 연구장비 초청 연수 개회식을 개최하고 본격적인 인력 양성 프로그램 운영에 나섰다. 이 연수는 KOICA(한국국제협력단) 무상원조 사업의 일환으로 진행된다.

이번 개회식은 '우즈베키스탄 국가화학산업을 위한 화학연구원 설립 역량강화 사업'의 핵심 프로그램으로서, 화학연과 KOICA 관계자, 우즈베키스탄 화학 분야 연구 인력 등 약 30명이 참석했다. 참석자들은 연수의 추진 배경과 운영 계획을 논의하고, 성공적인 수행을 위한 협력 의지를 다졌다.

한국국제협력단(KOICA) 연구장비 초청연수 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국화학연구원] 2026.02.24 biggerthanseoul@newspim.com

연구장비 초청 연수는 2026년 2월 22일부터 5월 22일까지 약 3개월 동안 우즈베키스탄 연구 인력 20명을 한국으로 초청해 진행된다. 이 연수의 목표는 우즈베키스탄 정부의 자립적인 화학연구원 설립을 지원하기 위해 핵심 전문 인력을 양성하는 것이다.

이 프로젝트는 2017년 11월 우즈벡 미르지요예프 대통령의 방한 당시, 양국 정상이 합의한 '우즈벡 화학 R&D 센터 설립' 요청에 따른 후속조치로 추진되고 있다. 우즈벡 정부는 한국의 출연연 모델을 참고하여 화학연구원 설립을 공식 요청했으며, 이에 과학기술정보통신부와 KOICA가 협력을 맺어 이 사업을 추진하게 됐다.

사업은 국내 과학기술외교 역사상 최초로, 수출입은행 대외경제협력기금과 KOICA의 무상자금을 결합한 융복합 형식으로 진행된다. 총 사업비는 4700만 달러 규모로, 이 중 4000만 달러는 연구원 건축과 장비 구입에, 700만 달러는 마스터플랜 수립 및 인력 양성에 용도된다.

개회식에서 한국화학연구원 이영국 원장은 이번 연수가 우즈베키스탄의 자립적인 연구개발 역량을 갖추는 출발점이라고 강조하며, 연수 종료 이후에도 지속적인 공동연구와 후속 인력 양성을 통해 양국 간 협력을 확대할 계획임을 밝혔다.

biggerthanseoul@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동