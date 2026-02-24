전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
두나무, 청년 보안 인재 양성 위한 '업사이드 아카데미' 4기 발대식

정보통신 기술 맞춘 실무 지향 18주 커리큘럼
실전 과제 수행과 최신 보안기술 집중 교육

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 청년 보안 인재 양성을 위한 '업사이드 아카데미' 4기 발대식을 23일 진행했다고 24일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 청년 보안 인재 양성을 위한 '업사이드 아카데미' 4기 발대식을 23일 진행했다고 24일 밝혔다. [사진=두나무]

업사이드 아카데미는 두나무와 사이버보안 전문기업 티오리가 협력해 만든 웹3 보안 인재 양성 프로그램으로, 급변하는 정보통신 기술에 맞춘 실무 지향의 18주 커리큘럼을 제공한다. 교육생들은 실전 과제를 수행하는 '프로젝트 기간'과 최신 보안 기술을 배우는 '집중 교육 기간'을 거치게 된다.

이번 4기 과정에 맞춰 서울 역삼동에 전용 교육 공간인 '업 스페이스'를 개장했다. 이 공간은 차세대 보안 인재를 양성하겠다는 두나무의 의지를 담고 있다.

새로운 시설에서는 업사이드 아카데미에 선발된 교육생들에게 최적의 성장 환경이 제공된다. 교육생들은 최신형 맥북, 월 100만원의 활동비, 팀 프로젝트 비용, 그리고 다양한 복지 혜택을 지원받는다. 또한, 수료생들과의 네트워킹과 다채로운 커뮤니티 프로그램을 통해 자신의 강점을 찾아나갈 기회를 제공받는다.

특히 업사이드 아카데미는 국내 부트캠프 중 처음으로 8개 대학과 연계한 학점 인정형 현장실습 인턴십 제도를 도입했다. 이 과정을 마친 교육생은 재학 중인 대학교에서 최대 12학점을 인정받을 수 있다.

이번 4기에 선발된 교육생 이우진 씨는 "고난도 실기시험을 통해 합격한 후 멘토와의 면접을 거쳤으며, 교육생보다 멘토가 많다는 점에 기대가 크다. 4개월 동안 몰입하여 최고의 사이버보안 인재로 성장하겠다"고 말했다.

정재용 두나무 최고정보보호책임자(CISO)는 "업 스페이스에서 교육생들이 실전 프로젝트를 통해 성장할 수 있도록 지원할 것"이라며 "두나무는 급변하는 환경에 적응할 수 있는 실무형 사이버보안 인재를 계속 양성할 계획"이라고 강조했다.

박세준 티오리 대표는 "업사이더들에게 가장 중요한 것은 경쟁 상대가 오직 자아라는 점"이라면서 "매일 스스로를 발전시키는 데 집중하고 최선을 다하기를 바란다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com

