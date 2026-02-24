전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
홈캐스트, AI 멘탈케어 부스 '마인드스테이션' 추진

글로벌 C 병원그룹과 전략적 제휴 협의

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 유통 전문 기업 홈캐스트는 인공지능 기반 멘탈케어 부스 '마인드스테이션(가칭)' 사업을 본격 추진한다고 24일 밝혔다. 회사는 글로벌 C 병원그룹과 전략적 제휴를 협의 중이며 의료 전문성 확보를 바탕으로 글로벌 시장 진출을 검토하고 있다.

회사에 따르면 글로벌 시장조사기관 그래드 뷰 리서치(Grand View Research)는 글로벌 디지털 멘탈헬스 시장이 연 평균 15% 이상 성장해 2030년 약 20조원 규모로 확대될 것으로 전망했다. 국내에서도 팬데믹 이후 우울감·스트레스 지표가 높아지며 정부 차원의 '전국민 마음투자 지원사업' 등 정책적 지원이 강화되고 있는 추세다. 홈캐스트는 이러한 시장 변화에 발맞춰 기존 반도체 유통 및 셋톱박스 제조 비즈니스에서 축적한 정밀 하드웨어 제조 역량과 공급망 관리 노하우를 AI(인공지능) 헬스케어 서비스와 결합한다는 전략이다.

특히 마인드스테이션(가칭)은 폐쇄형 독립 부스 형태로 설계돼 사용자의 프라이버시를 고려했다. 부스 내 탑재된 AI가 영상·음성·발화 내용을 종합 분석하는 멀티모달 AI 기반으로 분석·평가의 정확도를 높였다. 또한 서울대학교병원 등 전문 의료진과의 협업을 통해 검증된 평가 체계를 바탕으로 사용자의 정신 상태를 다각도로 정밀 진단하도록 설계됐다. AI 윤리 가이드라인 준수와 공정성 알고리즘 적용을 통해 민감한 의료·개인정보 보호를 위한 보안 체계를 강화한 AI 대화형 기반 멘탈헬스케어 솔루션이다.

AI멘탈헬스케어솔루션 '마인드스테이션(가칭)' 이미지. [사진=홈캐스트]

향후 시장 진입 이후에는 기술 고도화를 바탕으로 시장 환경 및 제도 변화에 능동적으로 대응할 계획이다. 고해상도 안면 인식 기반 감정 분석, 음성 파형 분석 기반 스트레스 추정, 심박변이도 기반 상태 분석 등을 통해 사용자의 정신건강 상태를 다각도로 정밀 진단한다. 진단 결과에 따라 맞춤형 솔루션 제공 및 디지털 치료제 추천을 진행하고 필요 시 전문 의료기관 연계 서비스 제공까지 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

이번 사업의 핵심 강점은 국내외 의료 네트워크를 보유한 C 병원그룹과의 전략적 제휴 추진이다. 홈캐스트는 전문 의료진의 임상 데이터와 자문을 기반으로 AI 알고리즘의 신뢰성을 높이고 향후 병원 네트워크와 연계해 조기 상담·치료 및 예방을 돕는 선순환 구조를 구축하는 것을 목표로 한다. 글로벌 네트워크를 보유한 의료 브랜드와의 협력을 통해 전문적이고 안전한 케어 서비스에 대한 신뢰를 강화해 나갈 방침이다.

회사 측은 이번 AI 사업의 핵심을 기술 경쟁력과 함께 조기 매출 창출을 목표로 한 구조라고 설명했다. 홈캐스트의 멀티모달 분석 기반 멘탈케어 솔루션 마인드 스테이션(Mind Station)은 병원, 건강검진센터, 기업, 공공기관 등에 설치·운영되는 AI 정신건강 분석 부스 형태로 제공될 예정이다. AI 부스 판매 및 렌탈, 월 구독형 AI 분석 서비스(SaaS), 병원 상담 및 검사 연계 수수료, 기업·기관 대상 정신건강 리포트 등 복수의 수익원이 결합되는 하이브리드 반복 매출 구조를 구축한다는 점이 특징이다.

아울러 이 회사는 멘탈케어 사업과 기업용 AI 에이전트 플랫폼 사업도 병행 추진한다. 해당 플랫폼은 고객 상담, 내부 업무 자동화, 데이터 분석 등을 수행하는 AI 에이전트를 노코드 방식으로 구축·운영하도록 지원하는 시스템이다. 기업 고객은 초기 구축비와 월 구독료, 추가 기능 과금 구조로 서비스를 도입하게 되며 서비스 제공 이후 반복 과금이 적용되는 SaaS 모델로 운영된다.

홈캐스트 관계자는 "기술 경쟁력과 함께 조기 매출 창출을 목표로 한 구조"라며 "기존 반도체 사업 기반 위에 반복 매출 구조의 AI 플랫폼 사업을 더해 사회적 가치를 창출하고 기업·주주가치를 극대화하는 기업으로 거듭나겠다"고 강조했다.

 

nylee54@newspim.com

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

