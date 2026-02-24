제노코, 지난해 매출 596억원·전년比 4.9% ↑

저궤도 위성·군통신체계 수주 확대로 외형 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 위성통신 및 항공우주 전문기업 제노코는 지난해 개별 기준 매출액 596억원을 달성하며 전년 대비 4.9% 성장했다고 24일 밝혔다.

회사 측에 따르면 매출 성장은 위성·항공 시장 확대에 따른 수주 증가 영향이 컸다. 저궤도 위성통신과 군 위성통신체계 고도화 수요가 본격화되면서 관련 장비 공급이 확대됐고, 이에 따라 외형이 성장했다는 설명이다. 같은 기간 개별 기준 영업손실은 21억원으로 전기 대비 적자가 축소됐다.

제노코 로고. [로고=제노코]

특히 제노코는 최근 6G 저궤도 통신위성 사업의 위성 탑재 컴퓨터(OBC) 개발과 61억원 규모 수상함 군위성통신체계용 고출력증폭장치(TWTA) 공급 계약을 잇따라 확보했다. 위성 핵심 장비와 군 통신체계 분야에서 연이어 수주를 확보하며 기술 경쟁력을 입증하고 있다는 평가다. 회사는 이러한 수주 증가세가 올해 매출 성장으로 이어질 것으로 보고 있다.

회사에 따르면 영업이익이 적자를 기록한 것은 신규 위성 부문에 대한 선제적 투자 영향이 반영된 결과다. 차세대 위성 탑재 장비 개발 등으로 연구개발 비용이 증가하면서 단기적으로 수익성이 둔화됐다.

회사 관계자는 "최대주주인 한국항공우주와의 협력을 기반으로 우주·방산 분야 시너지가 점차 확대되고 있다"며 "확보한 수주 물량을 바탕으로 올해는 외형 성장세를 이어가고 실적 개선 흐름을 만들어갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com