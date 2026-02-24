한투운용, ACE ETF 대학생 서포터즈 1기 해단식 개최

캠퍼스어택 등 다양한 온·오프라인 활동

가장 좋았던 프로그램 "실무자 멘토링"

최우수팀·우수 활동자, 상금·서류전형 면제

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 한국투자신탁운용은 지난 23일 ACE 상장지수펀드(ETF) 대학생 서포터즈 1기 해단식을 개최했다고 24일 밝혔다.

ACE ETF 대학생 서포터즈(이하 서포터즈)는 지난 2025년 9월 선발된 이후 약 5개월간 온·오프라인에서 다양한 방식으로 ACE ETF를 홍보해왔다. 대표적으로는 서강대학교와 경희대학교에서 진행한 캠퍼스어택, 올해 1월 진행한 밥퍼 봉사활동 등이 있다.

ACE ETF 대학생 서포터즈 1기 해단식에서 한국투자신탁운용 임원과 서포터즈 학생들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국투자신탁운용]

금융권 취업에 관심이 있는 서포터즈에게 도움이 되는 활동도 진행했다. 배재규 사장과 조준환 경영기획총괄, 이미연 최고운용책임자(CIO)가 참석한 임원 특강이 대표적이다. 특강에 참여한 서포터즈 학생은 "금융권에 종사하고 있는 임원에게 경제 흐름과 마인드 세팅을 직접 배울 수 있어 유익했다"고 말했다.

ETF 유관부서 실무자와의 멘토링 시간도 마련됐다. 멘토링은 서포터즈별 희망 부서를 취합해 소규모로 진행됐다. 금융권 취업을 위한 질의응답과 자기소개서 피드백 등이 중심이었던 만큼, 서포터즈 활동 중 가장 유익했던 프로그램으로 '멘토링'을 꼽은 학생들이 많았다.

이날 행사에서는 활동 결과 보고뿐 아니라 파이널 미션 우승팀의 발표, 최우수팀 및 우수 활동자 수상 등이 진행됐다. 최우수팀은 다양한 온라인 콘텐츠 생산과 더불어 오프라인 미션에서 높은 완성도를 보인 5조가, 우수 활동자는 서포터즈 활동 기간 내내 적극적인 참여도를 보인 동국대학교 윤서빈 학생이 선정됐다.

최우수팀 및 우수활동자로 선정된 총 5명에게는 소정의 상금과 함께 한국투자신탁운용 공채 지원 시 서류전형 면제 혜택이 주어진다.

배재규 한국투자신탁운용 사장은 "당사에서 처음으로 진행한 대학생 서포터즈 활동이었는데, 학생들이 기대 이상으로 열심히 해준 덕분에 ACE ETF에 새로운 활력이 됐다"며 "적극적으로 다양한 홍보 아이디어를 실현해준 서포터즈 학생들에게 고마움을 전한다"고 말했다.

