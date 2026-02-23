평택시 송탄보건소, 난임부부 시술비 지원…임신·출산 부담 완화 기대

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 송탄보건소는 난임으로 어려움을 겪는 부부를 대상으로 시술비 지원 사업을 지속 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 의학적으로 난임 진단을 받은 부부를 대상으로 체외수정(신선·동결배아) 및 인공수정 등 보조 생식술 비용 일부를 지원하는 사업이다.

평택시청 청사[사진=평택시]

지원 금액은 출산당 기준으로 체외수정 신선배아 시술 최대 110만 원, 동결배아 시술 최대 50만 원, 인공수정 최대 30만 원이며, 나이 제한 없이 모든 난임부부가 동일 기준으로 받을 수 있다.

특히 지원 횟수를 출산당으로 운영해 첫 출산 후 추가 출산을 희망하는 부부도 계속 지원받을 수 있도록 해 다자녀 가정의 정책 체감도를 높힌다는 계획이다.

신청은 가까운 주소지 보건소에서 가능하며, 'e보건소' 또는 '정부24'를 통한 온라인과 방문 신청 모두 허용된다. 지원 결정 후 지정 의료기관에서 시술을 받으면 금액이 지급된다.

송탄보건소 관계자는 "난임 치료는 장기간 반복되며 비용 부담이 크다"며 "시술비 지원으로 치료 중단 없이 임신 준비를 돕겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com