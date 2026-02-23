평택시 송탄보건소, 난임부부 시술비 지원…임신·출산 부담 완화 기대

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 송탄보건소는 난임으로 어려움을 겪는 부부를 대상으로 시술비 지원 사업을 지속 추진한다고 23일 밝혔다.
이번 사업은 의학적으로 난임 진단을 받은 부부를 대상으로 체외수정(신선·동결배아) 및 인공수정 등 보조 생식술 비용 일부를 지원하는 사업이다.
지원 금액은 출산당 기준으로 체외수정 신선배아 시술 최대 110만 원, 동결배아 시술 최대 50만 원, 인공수정 최대 30만 원이며, 나이 제한 없이 모든 난임부부가 동일 기준으로 받을 수 있다.
특히 지원 횟수를 출산당으로 운영해 첫 출산 후 추가 출산을 희망하는 부부도 계속 지원받을 수 있도록 해 다자녀 가정의 정책 체감도를 높힌다는 계획이다.
신청은 가까운 주소지 보건소에서 가능하며, 'e보건소' 또는 '정부24'를 통한 온라인과 방문 신청 모두 허용된다. 지원 결정 후 지정 의료기관에서 시술을 받으면 금액이 지급된다.
송탄보건소 관계자는 "난임 치료는 장기간 반복되며 비용 부담이 크다"며 "시술비 지원으로 치료 중단 없이 임신 준비를 돕겠다"고 말했다.
