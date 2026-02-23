경기도교육청, 학교폭력 심의위원 1085명 체계 구축

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 '2026년 학교폭력대책심의위원회' 심의위원 1085명을 위촉하며 학교폭력 사안에 대한 공정하고 전문적인 심의체계를 강화한다고 23일 밝혔다.

김영구 "심의위원 역량을 지속적으로 강화해 학교 구성원이 신뢰할 수 있는 심의체계를 구축하겠다"고 말했다.[사진 = 경기도교육청]

위원회는 '학교폭력예방 및 대책에 관한 법률'에 의거해 교원, 법률가, 경찰, 청소년 상담사 등 다양한 분야의 전문가로 구성됐다. 도교육청은 심의위원의 전문성과 객관성을 확보하고 피폭 학생 보호 및 가해 학생의 교육적 해결 방안을 충실히 실현할 수 있도록 위원들에 대한 엄정한 선발 절차를 실시했다.

교원, 법률가, 경찰, 청소년 상담사 등 다양한 분야 전문가 위촉됐다. [사진 = 경기도교육청]

추가적으로 도교육청은 23일 수원 노보텔에서 '2026년 상반기 학교폭력대책심의위원회 소위원장 역량 강화 연수'를 진행했으며 이 자리에는 200여 명의 소위원장이 참여했다. 연수는 ▲회의 운영 리더십▲사안 처리 절차와 법령 이해▲판례·행정심판 사례 분석▲제도 개선안 등을 주제로 다뤘다.

피해 학생 최우선 보호 및 관계 회복 중심의 심의 문화 정착 노력한다고 밝혔다. [사진 = 경기도교육청]

또한 도교육청은 심의위원회의 공정성과 신뢰성 강화를 지속적으로 추진하며 피해 학생 보호와 관련 학생 간 관계 회복에 중점을 둔 심의 운영 문화를 정착시키기로 했다. 김영규 생활교육과 과장은 "학교폭력 사안은 공정하고 전문적인 판단이 필요하다"라며 "심의위원 역량을 지속적으로 강화해 학생들에게 신뢰받는 심의체계를 만들겠다"고 말했다.

