성남시청 빙상팀, 밀라노 올림픽 쇼트트랙 출전선수 전원 메달 획득

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시청 빙상팀이 제25회 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 쇼트트랙 경기에서 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 1개을 획득했다.

밀라노 동계올림픽 출전을 앞두고 성남시청 소속 빙상팀 선수단이 지난 1월 21일 시장 집무실에서 성남시청 어린이집 아동들의 응원 메시지가 담긴 현수막을 들고 기념사진을 찍고 있다.[사진=성남시]

23일 성남시에 따르면 이번 대회에 출전한 성남시청 소속 최민정, 김길리, 이준서, 이정민 선수는 쇼트트랙 전 종목에서 고른 활약을 펼치며 출전 선수 전원이 메달을 거머줬다.

김길리 선수는 여자 1000m에서 동메달과 1500m 금메달과 3000m 계주에서 최민정과 함께 금메달을 획득해 2관왕에 올랐다.

이준서 선수와 이정민 선수는 남자 5000m 계주에서 은메달을, 최민정 선수는 1500m 은메달과 여자 3000m 계주 금메달을 추가해 개인 통산 올림픽 메달을 7개(금 4, 은 3)로 늘려 한국 동·하계 올림픽 통산 최다 메달 기록을 경신했다.

성남시청 빙상팀은 지난 2018년 평창 대회에서 금메달 2개, 2022년 베이징 대회에서 금 1·은 2를 기록했고 이번 제25회 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽에서도 좋은 성적을 거두며 국내 최강 실업팀으로 자리매김했다.

신상진 성남시장은 "성남시청 소속 쇼트트랙 선수들의 올림픽 메달 쾌거를 시민과 국민 모두와 함께 자랑스럽게 생각한다"며 "그간의 고된 훈련을 내려놓고 충분한 휴식으로 재충전하길 바란다"고 말했다.

