성남시, 수정·중원 합류식 하수관로에 '스마트 하수 악취 저감 시설' 설치

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 수정·중원지역 하수관로 6곳에 '스마트 하수 악취 저감 시설'을 설치했다고 23일 밝혔다.
설치지역은 신흥2동, 중앙동, 은행2동 일대의 일부 보행로 구간으로 맨홀, 빗물받이 등에서 올라오는 하수 악취로 민원이 반복적으로 제기되어 왔다.
이 구간의 악취 농도(1~5등급) 측정 결과 평균 4등급(황화수소 10ppm 이하)으로 나타나 1곳당 6000만원씩 모두 3억6000만원을 들여 높이 3.5m 지주형 구조물의 하수 악취 저감 시설을 설치했다.
악취저감시설은 센서를 통해 하수관 내부의 황화수소 등 악취 농도를 실시간으로 감지하는데 악취 농도가 기준치인 0.5ppm 이상이면 송풍 팬이 자동으로 작동해 악취 가스를 포집하고 내부에 장착된 활성탄 등 흡착·분해 장치를 통해 처리된 뒤 정화된 공기로 배출된다.
시는 활성탄 등 흡착·분해제를 연 1회 교체·관리해 하수 악취 저감 효율을 관리하며 오는 3월 악취 농도 측정 결과를 스마트폰으로 확인할 수 있도록 시설에 큐알(QR)코드를 부착하고 오는 6월에는 4곳을 추가 설치할 계획이다.
성남시 관계자는 "수정·중원지역 원도심은 우수관과 오수관이 합류하는 방식의 하수관로 비중이 55%로 높아 민원이 잦은 편"이라면서 "스마트 하수 악취 저감 시설 외에도 스프레이형 저감 시설 설치, 정화조 공기 공급 장치 점검 등을 병행해 생활환경 개선에 힘쓰고 있다"고 말했다.
