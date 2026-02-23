익산시, 노후차 1140대 저감 지원 추진...25억원 투입

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 노후 자동차 배출가스 저감을 위해 25억 원 규모의 지원사업을 추진한다.
시는 올해 조기폐차 1120대와 배출가스 저감장치 부착 20대 등 총 1140대를 지원한다고 23일 밝혔다. 2017년 사업 시행 이후 누적 지원 대수는 1만3912대에 달한다.
조기 폐차 대상은 배출가스 4등급 경유차와 5등급 자동차(전 연료), 2009년 8월 31일 이전 배출기준이 적용된 도로용 3종 건설기계, 2004년 이전 제작된 지게차·굴착기 등이다. 5등급 경유차는 필요 시 저감장치 부착 지원을 선택할 수 있다.
특히 5등급 차량에 대한 조기폐차 및 저감장치 지원은 올해까지만 한시 운영되는 만큼 신청이 요구된다.
접수는 3월 13일까지이며, 자동차 배출가스 등급제 누리집을 통한 온라인 신청과 방문·등기우편 접수가 가능하다. 세부 내용은 익산시 누리집에서 확인하면 된다.
시 관계자는 "노후차량에서 발생하는 미세먼지를 줄여 대기환경을 개선하기 위한 사업"이라며 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.
