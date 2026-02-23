익산시, 노후차 1140대 저감 지원 추진...25억원 투입

3월 13일까지 신청 접수...5등급 차량 조기폐차·저감사업 올해 종료

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 노후 자동차 배출가스 저감을 위해 25억 원 규모의 지원사업을 추진한다.

시는 올해 조기폐차 1120대와 배출가스 저감장치 부착 20대 등 총 1140대를 지원한다고 23일 밝혔다. 2017년 사업 시행 이후 누적 지원 대수는 1만3912대에 달한다.

익산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.23 lbs0964@newspim.com

조기 폐차 대상은 배출가스 4등급 경유차와 5등급 자동차(전 연료), 2009년 8월 31일 이전 배출기준이 적용된 도로용 3종 건설기계, 2004년 이전 제작된 지게차·굴착기 등이다. 5등급 경유차는 필요 시 저감장치 부착 지원을 선택할 수 있다.

특히 5등급 차량에 대한 조기폐차 및 저감장치 지원은 올해까지만 한시 운영되는 만큼 신청이 요구된다.

접수는 3월 13일까지이며, 자동차 배출가스 등급제 누리집을 통한 온라인 신청과 방문·등기우편 접수가 가능하다. 세부 내용은 익산시 누리집에서 확인하면 된다.

시 관계자는 "노후차량에서 발생하는 미세먼지를 줄여 대기환경을 개선하기 위한 사업"이라며 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.

lbs0964@newspim.com