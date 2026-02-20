최민호 세종시장, 부강산단 '찾아가는 소통 간담회' 개최

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시는 20일 최민호 시장이 '찾아가는 산업단지 현장 소통 간담회'를 통해 부강산업단지를 찾아 현장 관계자와 대화를 나눴다고 밝혔다.
이번 간담회는 지난달 전의일반산업단지 방문에 이어 올해 두 번째로 진행되는 기업 현장 소통 행사다.
이날 최 시장은 각 산업단지마다 겪고 있는 애로사항을 파악하고 현장 중심의 의견에 귀를 기울이며 맞춤형 지원 정책을 추진하기 위해 간담회를 마련했다.
간담회에는 부강산단 입주 기업을 대표해 ▲한화첨단소재 ▲보쉬전장 ▲아우모비오일렉트로닉스 ▲㈜지인 ▲LED라이텍 등 5개 기업 임직원이 참석했다.
이들은 기업 운영 과정에서 겪은 애로사항과 산업단지 기반시설 개선 필요점 등을 공유하면서 각양각색의 의견을 제시했다.
특히 ▲산단 인근 도로 포장을 통한 교통 환경개선 ▲공용시설 정비 및 유지관리 강화 ▲산단 유휴부지 활용한 태양광 설비 설치 검토 등을 제안했다.
최 시장은 제안된 요청 사항을 면밀히 검토하고 추후 시정에 적극 반영하겠다고 약속했다.
최민호 세종시장은 "산업단지는 기업 성장 토대일 뿐만 아니라 양질의 일자리 창출과 지역 경제 활성화를 견인하는 핵심 기반 시설"이라며 "현장의 애로사항을 발 빠르게 수렴해 기업이 본연의 경영 활동에 전념할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
한편 세종시는 지난해 찾아가는 산업단지 현장 소통 간담회를 통해 ▲기숙사 임차비 지원 요건 완화 ▲마을버스 노선 산단 경유 등 기업의 애로사항을 반영한 정책을 펼쳤다.
