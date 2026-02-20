4강 진출 좌절된 여자 컬링 "마지막 경기 아니길 바랐는데···슬프다"

예선 마지막 경기 캐나다에 패하며 최종 5위



[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 준결승 진출을 노렸던 한국 여자 컬링 대표팀이 마지막 문턱에서 4강행이 좌절되며 선수들은 아쉬움을 감추지 못했다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 대표팀은 19일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 여자 라운드로빈 최종 9차전에서 캐나다에 7-10으로 패했다. 이날 경기 결과로 한국은 5승 4패를 기록, 전체 5위에 머물며 상위 4개 팀에 주어지는 준결승 티켓을 놓쳤다.

[코르티나담페초 로이터=뉴스핌] 한국 여자 컬링 대표팀이 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 컬링 라운드 로빈 9차전 캐나다와의 경기를 마친 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.02.20 wcn05002@newspim.com

준결승에는 스웨덴(7승 2패)이 1위로 진출했고, 미국과 스위스, 캐나다(이상 6승 3패)가 뒤를 이었다. 한국은 마지막 캐나다와의 경기에서 승리했다면 4강 진출이 가능했기에 더욱 아쉬움이 남았다.

경기 직후 스킵 김은지는 복잡한 심경을 전했다. 그는 "너무 실망스러운 결과다. 아직 감정이 정리되지 않았다"라며 "이 경기가 우리의 마지막이 되지 않기를 바랐지만, 결국 대회 최종전이 되고 말았다. 많이 슬프다"라고 털어놨다.

승부의 분수령은 6엔드였다. 4-4로 팽팽히 맞선 상황에서 한국은 한 번에 4점을 내주며 흐름을 내줬다. 경기 후반으로 갈수록 점수 차를 좁히기가 쉽지 않았고, 결국 그 장면이 승부를 갈랐다. 김은지도 "전체적으로는 만족스러운 장면이 많았지만, 6엔드에서 4점을 내준 것이 가장 아쉽다"라며 결정적인 순간을 돌아봤다.

[코르티나담페초 로이터=뉴스핌] 한국 여자 컬링 대표팀의 스킵 김은지가 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 컬링 라운드 로빈 9차전 캐나다와의 경기에서 지시를 내리고 있다. 2026.02.20 wcn05002@newspim.com

이번 대회가 첫 올림픽이었던 리드 설예은은 담담한 소감을 밝혔다. 그는 "올림픽이라 많이 긴장할 줄 알았는데 생각보다 그렇지 않았다"라며 "우리가 준비한 경기력을 충분히 보여줬다고 생각해 후회는 없다"라고 말했다.

그러면서도 팬들을 향한 미안함을 전했다. 설예은은 "많은 분들이 기대해주셨을 텐데 기대에 미치지 못한 결과라 죄송하다"라며 "앞으로 더 성장하고 발전하는 모습으로 보답하겠다. 계속 지켜봐 주시고 응원해 달라"라고 각오를 다졌다.

