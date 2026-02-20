미니애폴리스 연은 총재 "백악관의 연구진 비난, 연준 독립성 훼손하는 위협"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 닐 카시카리 미국 미니애폴리스 연방준비은행 총재가 백악관 고위 관료의 뉴욕 연은 연구진 공개 비판을 두고 "연준의 독립성에 대한 또 다른 공격"이라며 강도 높게 비판했다.

19일(현지시간) 카시카리 총재는 노스다코타주에서 열린 한 경제학 행사에 참석해 "이는 연준의 독립성을 위태롭게 하려는 또 다른 시도"라며 "우리는 지난 1년간 이 같은 전방위적 압박을 여러 차례 목격해 왔다"고 밝혔다.

이번 발언은 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 뉴욕 연은의 관세 보고서를 맹비난한 데 따른 공개 반박이다. 앞서 해싯 위원장은 도널드 트럼프 행정부의 관세 부담 중 약 90%가 미국 내에서 발생한다는 해당 논문의 결론을 "가짜"라고 깎아내리며 저자들을 징계해야 한다고 노골적으로 압박한 바 있다.

이에 대해 카시카리 총재는 "이러한 논쟁의 본질은 통화정책에 관한 것"이라며 "연준은 오직 데이터와 객관적 분석에 근거해 경제 상황을 가장 정확하게 평가하고자 최선의 노력을 다하고 있다"고 강조했다.

현재 도널드 트럼프 행정부와 연준은 통화정책의 주도권을 둘러싸고 극심한 갈등을 빚고 있다. 트럼프 대통령은 자신이 원하는 수준만큼 금리를 빠르게 내리지 않는 제롬 파월 연준 의장과 연준 조직 전체를 향해 지속적인 불만을 표출해 왔다.

특히 갈등은 사법 리스크와 인사 개입으로까지 번지며 정점으로 치닫는 모습이다. 미 법무부는 파월 의장의 지난해 6월 의회 증언과 워싱턴 D.C. 연준 본부 보수 공사 지출 등을 문제 삼아 연준에 대배심 소환장을 발부하고 사실상 파월 의장에 대한 형사 수사에 착수했다. 여기에 더해 트럼프 대통령은 리사 쿡 연준 이사의 해임도 강행하고 있으며, 이 사안은 현재 미 연방 대법원의 최종 판결을 기다리고 있다.

통화정책에 자신의 의중을 관철하려는 시도도 노골화되고 있다. 트럼프 대통령은 아드리아나 쿠글러 전 이사의 사임으로 공석이 된 자리에 자신의 측근인 스티븐 미란을 임명한 데 이어, 파월 의장의 후임으로 케빈 워시 전 이사를 지명했다. 그는 "워시 지명자가 금리 인하를 원하지 않았다면 그를 지명하지 않았을 것"이라고 덧붙이며 노골적인 금리 인하 압박을 이어갔다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재.[사진=블룸버그] 2026.02.20 mj72284@newspim.com

