안규백 장관 "내란엔 타협 없다"…윤석열 무기징역 선고에 "반쪽짜리 판결"

법원 "윤석열, 내란 우두머리로 인정"…공범 김용현 30년형

안규백 "대통령 직무의 무게 감안하면 감경 아닌 가중해야"

"군 재건하겠다…문민 국방 수장의 사명, 천형처럼 짊어질 것"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관은 19일 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 데 대해 "내란에는 어떠한 타협도 있을 수 없다"며 "안타까움을 금할 수 없다"고 밝혔다.

안 장관은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "국민이 민심이고, 민심이 곧 심판자"라며 "온 국민을 국헌 문란의 위기로 몰아넣은 윤석열을 내란 우두머리로 인정한 판결이지만, 국민의 분노와 역사의 무게를 담아내지 못한 반쪽짜리 판결"이라고 했다.

안규백 국방부장관이 15일 육군 25사단 GOP 부대를 방문해 군사대비태세를 점검하고 있다. [사진=국방부 제공]

서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 이날 선고공판에서 윤 전 대통령에게 내란 우두머리 및 직권남용권리행사방해 혐의로 무기징역을 선고했다. 공범으로 기소된 김용현 전 국방부 장관은 징역 30년, 노상원 전 정보사령관은 18년, 조지호 전 경찰청장은 12년을 각각 선고받았다. 재판부는 이들 모두의 내란 중요임무 종사 혐의를 인정했다.

안 장관은 "내란은 국민에 대한 반역"이라며 "'늙은 내란'이 따로 있고 '초범 내란'이 따로 있을 수는 없다"고 강조했다. 이어 "대통령은 헌정질서 수호의 최종 책임자이자 국가원수"라며 "권력의 크기와 직의 무게를 고려할 때 양형의 저울은 감경이 아니라 가중으로 기울어져야 한다"고 말했다.

그는 또 "물리력 자제가 감경 사유라는 판단은 납득하기 어렵다"고 반박했다. "헌재 결정에 비춰볼 때 물리력 자제는 국민의 저항과 군·경의 소극적 대응의 산물이지, 피고인들의 공로로 평가할 성질이 아니다"라고 했다.

안 장관은 "오늘의 판결은 불완전한 1심이지만, 향후 재판에서 법원이 준엄한 역사의 요청을 외면하지 않을 것으로 기대한다"며 "민심과 역사를 거스를 권력은 없다. 내란에 대한 무관용의 사례로 '윤석열' 세 글자가 역사의 주석에 남을 것"이라고 했다.

문민 출신으로 첫 국방 수장에 오른 안 장관은 군 조직 쇄신 의지도 강조했다. 안 장관은 국방부 장관 취임 이전 국회 내란 진상규명 국정조사특별위원장을 맡기도 했다. 그는 "국민의 군대를 재건하기 위해 국방부와 군이 뼈를 깎는 고통을 감내하고 있다"며 "문민 국방부 장관으로서 그 사명을 천형(天刑)처럼 짊어지고 선봉에 서겠다"고 밝혔다.

앞서 조은석 내란특별검사팀은 결심공판에서 법정 최고형인 사형을 구형했다. 형법 제87조는 내란 우두머리를 사형 또는 무기징역에 처하도록 규정한다. 한덕수 전 국무총리(징역 23년), 이상민 전 행정안전부 장관(징역 7년)에 대한 서울중앙지법 1심 재판부도 '12·3 계엄'을 내란으로 규정했다.

