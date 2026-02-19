전체기사 최신뉴스 GAM
뉴욕증시 개장 전 특징주...힘스앤허스·디어·피그마↑ VS 월마트·카바나·웨이페어↓

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 19일(현지시간) 미국 뉴욕증시 개장 전 프리마켓에서는 기업 실적 발표와 연간 가이던스, 수익성 지표 변화에 따라 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈렸다

'힘스'와 '허스'라는 각각의 브랜드 문구로 포장된 2개의 체중감량 대체약물 바이알 [사진=힘스앤드허스헬스, 블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 힘스앤허스 헬스(HIMS)

원격진료 업체 힘스앤허스 헬스는 호주 디지털 헬스 기업 유칼립터스를 최대 11억5000만달러 규모에 인수한다고 발표한 뒤 주가가 약 3% 상승했다. 

◆ 디어(DE)

농기계 제조업체 디어는 실적과 매출이 모두 시장 기대를 웃돌면서 주가가 6% 올랐다. 회사는 1분기 주당순이익(EPS) 2.42달러, 매출 80억달러를 기록했으며, 이는 LSEG 예상치(EPS 2.05달러·매출 76억9000만달러)를 모두 상회한 수준이다.

◆ 도어대시(DASH)

음식 배달 플랫폼 도어대시는 4분기 총 주문량이 전년 대비 32% 증가하고 매출도 38% 늘었다는 발표에 힘입어 개장 전 주가가 9% 상승했다. 다만 분기 실적 자체는 매출과 이익 모두 시장 예상치를 밑돌았다.

◆ 엣시(ETSY)

전자상거래 기업 엣시는 엇갈린 4분기 실적 발표와 함께 중고 패션 플랫폼 디팝(Depop)을 이베이에 12억달러에 매각하기로 하면서 주가가 15% 이상 급등했다. 조정 EPS는 92센트로 시장 예상치(84센트)를 웃돌았지만, 매출은 8억8200만달러로 컨센서스(8억8500만달러)를 소폭 하회했다.

◆ 피그마(FIG)

디자인 소프트웨어 업체 피그마는 4분기 실적과 가이던스가 시장 기대를 크게 웃돌면서 주가가 8% 상승했다. 회사는 조정 EPS 8센트, 매출 3억380만달러를 기록해 LSEG 예상치(EPS 7센트·매출 2억9315만달러)를 모두 상회했다. 4분기 매출은 전년 대비 40% 증가했다.

◆ 옥시덴털 페트롤리움(OXY)

천연가스 생산업체 옥시덴털 페트롤리움은 원유 생산 증가에 힘입어 4분기 실적이 예상치를 웃돌면서 주가가 5% 상승했다. 회사의 조정 EPS는 31센트로, 팩트셋 예상치(17센트)를 크게 상회했다.

식스 플래그스 엔터테인먼트(FUN)

놀이공원 운영업체 식스 플래그스는 4분기 조정 EBITDA가 1억6550만달러를 기록해 팩트셋 예상치(1억5880만달러)를 웃돌면서 주가가 4% 상승했다. 매출도 6억5010만달러로 시장 예상치(6억560만달러)를 상회했다. 다만 주당 91센트 손실을 기록해 예상치(33센트 손실)를 밑돌았다.

추이(CHEWY)

온라인 반려동물 용품 업체 추이는 레이먼드 제임스가 투자의견을 '시장수익률'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 조정하면서 주가가 약 3% 상승했다. 증권사는 최근 주가 약세로 위험 대비 보상 구간이 매력적이라고 평가했다.

▷ 하락 종목

◆ 월마트(WMT)

대형 유통업체 월마트는 올해 회계연도 가이던스가 시장 기대에 미치지 못하면서 주가가 3.7% 하락했다. 회사는 순매출 증가율을 3.5~4.5%, 조정 EPS를 2.75~2.85달러로 제시했으며 이는 LSEG가 집계한 예상치(2.96달러)를 밑돌았다. 다만 4분기 실적과 매출은 시장 기대를 웃돌았다.

◆ 카바나(CVNA)

중고차 판매업체 카바나는 조정 상각전영업이익(EBITDA)가 시장 기대에 못 미치며 주가가 5% 하락했다. 회사의 4분기 조정 EBITDA는 5억1100만달러로, 스트리트 어카운트 기준 예상치(5억3920만달러)를 하회했다.

◆ 치즈케이크 팩토리(CAKE)

레스토랑 체인 치즈케이크 팩토리는 4분기 동일점포 매출이 2.2% 감소하며 시장 예상치(1.2% 감소)보다 부진한 흐름을 보이자 주가가 약 5% 하락했다. 회사는 자사주 매입 프로그램 확대와 배당 11.1% 인상 계획도 함께 발표했다.

◆ 에이비스 버짓 그룹(CAR)

렌터카 업체 에이비스 버짓 그룹은 4분기 실적이 시장 기대를 밑돌며 주가가 15% 급락했다. 조정 EBITDA는 500만달러로 예상치(1억4580만달러)에 크게 미치지 못했고, 매출도 26억6000만달러로 컨센서스(27억4000만달러)를 하회했다.

◆ 웨이페어(W)

가구·생활용품 업체 웨이페어는 2020년 이후 첫 연간 매출 성장과 예상치를 웃도는 실적을 발표했지만 주가는 13% 하락했다. 회사는 4분기 조정 EPS 85센트를 기록해 LSEG 예상치(66센트)를 웃돌았고, 매출도 33억4000만달러로 기대치를 상회했다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
