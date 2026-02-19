뉴욕증시 프리뷰, 미 주가 선물 일제 하락…월마트 실적·PCE 앞두고 관망세

전날 뉴욕증시 반등…'매그니피센트7' 기술주가 견인

AI 투자 회의론 확산…"조정 후에도 싸지 않다"

지정학 긴장 고조…유가 급등에 에너지주 강세

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 19일(현지시간) 하락하며 최근 랠리 흐름에 제동이 걸렸다. 전날 뉴욕증시가 기술주 반등에 힘입어 상승 마감했지만, 투자자들은 인공지능(AI) 관련 밸류에이션 우려와 함께 월마트의 실적 발표, 미 연방준비제도(Fed·연준)가 눈여겨 보는 주요 물가 지표 공개를 앞두고 관망세를 강화하는 모습이다.

미 동부시간 오전 7시 30분(한국시간 오후 9시 30분) 기준 S&P500 지수 선물은 6878.00으로 16.25포인트(0.24%) 하락했다. 다우존스 산업평균지수 선물도 4만9595.0으로 127.0포인트(0.26%) 내리고 있으며, 나스닥100 선물은 2만4860.50포인트로 95.50포인트(0.38%) 하락하고 있다.

뉴욕증권거래소 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.11.13 mj72284@newspim.com

◆ 전날 뉴욕증시 반등…'매그니피센트7' 기술주가 견인

전날 뉴욕증시는 대형 기술주 반등에 힘입어 일제히 상승했다. S&P500 지수는 약 0.6% 올랐고, 나스닥 종합지수는 0.8% 상승했다. 다우지수도 129포인트(0.3%) 올랐다.

지수 상승은 이른바 '매그니피센트7(M7)'으로 불리는 초대형 기술주가 주도했다. 엔비디아(NVDA)는 1.6% 상승했고, 아마존(AMZN)도 1.8% 올랐다. 금융주와 에너지 업종 강세도 증시를 떠받쳤다.

에드워드 존스의 글로벌 투자 전략가 안젤로 쿠르카파스는 "초대형 기술주의 반등과 함께 올해 시장을 지배했던 순환매(로테이션) 흐름이 잠시 멈출 가능성이 있다"고 평가했다. 그는 "최근 매도는 광범위하고 무차별적이었으며, 일부 종목은 이미 펀더멘털 대비 상당한 위험을 가격에 반영했다"고 분석했다. 다만 "거시경제 환경이 여전히 경기민감주에 유리한 만큼 기술주의 지속적인 주도권 회복은 쉽지 않을 것"이라고 덧붙였다.

◆ AI 투자 회의론 확산…"조정 후에도 싸지 않다"

최근 시장에서는 AI 관련 종목을 둘러싼 회의론이 다시 고개를 들고 있다. 대규모 AI 투자가 매출과 이익 성장으로 이어졌다는 증거가 충분치 않다는 점이 부담으로 작용하고 있다.

이달 초에는 높은 밸류에이션 우려가 부각되면서 AI 연관 대형 기술주들이 일제히 변동성을 겪었고, 소프트웨어·운송 등 다양한 산업도 AI 도구 발전이 기존 사업 모델을 흔들 수 있다는 우려로 압박을 받았다.

에드 야데니 야데니 리서치 대표는 "M7의 밸류에이션이 이전보다 낮아진 것은 사실이지만 여전히 저평가로 보긴 어렵다"고 지적했다. 해당 그룹의 선행 주가매출비율(P/S)은 2025년 11월 고점 8.33배에서 7.10배로 하락했지만, 여전히 역사적으로 높은 수준이라는 설명이다.

헤지펀드 그린라이트캐피털의 데이비드 아인혼 역시 AI 과열에 대한 경고를 이어가며 빅테크 비중을 줄이는 대신 상대적으로 저평가됐다고 판단한 종목들로 자금을 이동시켰다. 구체적으로는 포장재 기업인 그래픽 패키징, 패션 브랜드를 보유한 카프리 홀딩스, 헬스케어 관련 기업들, 그리고 결제 서비스 업체 글로벌 페이먼츠 등으로 투자 대상을 다변화했다. 이는 AI 기대감이 과도하게 반영된 성장주 대신, 실적 기반이 탄탄하거나 경기 사이클 변화에 상대적으로 안정적인 기업을 선호하는 전략으로 해석된다.

[로이터=뉴스핌]

◆ 월마트 실적 촉각…미 소비 체력 시험대

이날 최대 이벤트는 월마트의 4분기 실적 발표다. 실적은 개장 전 공개될 예정이며, 미국 소비 심리를 보여주는 대표적인 '리테일 바로미터'로 평가된다.

월마트 주가는 개장 전 거래에서 3% 넘게 하락하고 있다. 2026년 들어 13% 이상 급등하며 시가총액 1조 달러를 넘어선 만큼, 실적 발표 이후 주가 흐름이 전체 시장 방향성에 영향을 줄 수 있다는 관측이 나온다.

◆ 지정학 긴장 고조…유가 급등에 에너지주 강세

중동 긴장이 고조되면서 유가도 1% 넘게 상승 중이다. 전날 국제유가는 4% 이상 상승했는데, 이는 JD밴스 미국 부통령이 이란 핵 협상에서 핵심 요구가 충족되지 않았다고 언급한 영향이 컸다. 부통령은 트럼프 대통령이 외교가 실패할 경우 군사적 선택지를 유지하고 있다고 밝혔다.

이에 따라 ▲엑슨 모빌(XOM) ▲셰브론(CVX) 등 에너지 기업의 주가가 소폭 상승했으며, ▲옥시덴털 페트롤리움(OXY)은 4분기 실적 호조로 이날 개장 전 주가가 4% 넘게 올랐다.

이날 개장 전 거래에서는 실적 발표를 계기로 개별 종목 간 희비가 크게 엇갈렸다. ▲도어대시(DASH)는 1분기 총 주문액 전망이 월가 예상치를 웃돌면서 약 10% 급등했고, ▲이베이(EBAY)는 매출 전망 상향과 패션 플랫폼 디팝 인수 발표에 힘입어 7.8% 상승했다. 디팝 매각 소식이 전해진 ▲엣시(ETSY) 역시 22% 급등했다.

반면 온라인 중고차 업체 ▲카바나(CVNA)는 비용 증가로 4분기 이익이 시장 기대에 미치지 못하며 12% 급락했고, ▲피그마(FIG)는 실적과 향후 가이던스가 모두 예상치를 웃돌면서 주가가 11% 넘게 올랐다.

한편 시장의 시선은 이번 주 핵심 변수인 개인소비지출(PCE) 물가지수에 집중되고 있다. 투자자들은 이날 발표될 주간 신규 실업수당 청구 건수와 잠정 주택판매 지표를 확인한 뒤, 하루 뒤인 20일 공개되는 PCE 결과를 주목하고 있다. PCE는 연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표로, 향후 기준금리 경로와 증시 방향성을 결정짓는 핵심 변수로 평가된다.

