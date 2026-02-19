'충주맨' 김선태 사직 후 靑 방문…"채용 제안 받은 건 아냐"

강훈식 비서실장과 10분 티타임…"구체적 제안 없었다"

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 충북 충주시청 공식 유튜브 채널인 '충TV'를 이끌다가 최근 사직 의사를 밝힌 '충주맨' 김선태 주무관이 청와대를 방문한 사실이 알려지며 그의 거취에 관심이 쏠린다. 김 주무관은 청와대 측으로부터 구체적인 영입 제안을 받은 바는 없다고 밝혔다.

19일 관가에 따르면 김 주무관은 이날 청와대에서 강훈식 대통령 비서실장과 만났다. 이에 일부 언론은 청와대가 김 주무관에게 디지털소통비서관실 등 특정 보직을 제안하며 채용 절차를 진행 중이라고 보도했다.

김선태 주무관이 2023년 5월 대전 동구애서 '공공기관 홍보에 대한 강연을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

하지만 김 주무관은 이날 연합뉴스 통화에서 "(청와대 관계자와) 대화는 했지만, 구체적인 제안은 전혀 없었다"고 말했다.

아울러 그는 "(청와대 관계자로부터) 문자가 와서 오늘 10분 정도 청와대에서 만났다"며 "향후 계획이나 공직에 관심이 있는지를 묻는 정도의 티타임이었다"고 설명했다.

그러면서 "사기업으로 갈 것 같은데 공직에 더 관심이 있느냐 뭐 이런 뉘앙스였다"며 "보도가 나와 너무 당황스럽다"는 입장을 밝혔다.

김남준 청와대 대변인도 이날 브리핑에서 "사실과 다르다"며 청와대 보직 제안설을 일축했다.

김 주무관은 자신이 제작과 운영을 담당한 충TV로 구독자 약 100만명을 확보하는 성과를 거둔 바 있다. 하지만 지난 13일 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어갔다.

김 주무관은 사직서 제출 이후 채널을 통해 "퇴사는 개인적인 목표 달성과 새로운 도전에 대한 고민 끝에 나온 결정이며 특정 인물이나 조직과의 갈등 때문이 아니다"라는 입장을 밝혔다.

오는 28일 휴가를 마치면 김 주무관은 의원면직 처리될 것으로 보인다.

