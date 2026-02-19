전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.22 (일)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[코인 시황] 비트코인 위엔 7.5만달러, 아래엔 4만달러…양쪽으로 갈린 베팅

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

트럼프 관세 발언에 비트코인 출렁…"정치보다 금리 변수"
옵션시장 경고등…4만달러 풋 '대형 베팅'
"무너진 건 아니지만, 방향성도 없다"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 관세 이슈 재부상과 미 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 신호 속에서 거시경제 변수에 민감하게 반응하며 변동성을 키우고 있다.

시장에서는 반등 기대가 여전히 살아 있는 동시에 급락 가능성에 대비한 헤지 수요도 함께 늘어나면서, '경계 속 포지션 조정' 흐름이 뚜렷해지고 있다는 분석이 나온다.

트럼프 관세 발언에 비트코인 출렁…"정치보다 금리 변수"

비트코인(BTC)은 19일 약 6만5900달러에서 6만8000달러 사이를 오르내렸다. 한국 시간 오후 7시 30분 현재 24시간 전에 비해 1.3% 내린 6만6914달러에 거래되고 있다. 같은 시각 이더리움(ETH)은 1.5% 내린 1967달러에 거래되고 있으며, XRP, BNB, 솔라나(SOL) 등 주요 알트코인도 1~4% 내림세다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 "관세 덕분에 미국 무역적자가 78% 줄었다"며 올해 흑자 전환 가능성까지 언급한 이후 시장이 즉각 반응한 것이다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후파이낸스, koinwon@newspim.com

시장 참가자들은 해당 수치의 정확성보다는 관세 논의 재부상이 가져올 거시경제 영향을 더 주목하고 있다. 관세가 물가를 자극할 경우 금리 인하 기대가 후퇴하고 '고금리 장기화(higher for longer)' 시나리오가 강화될 수 있기 때문이다. 이는 강달러로 이어지고, 결국 가상자산 같은 위험자산에는 부담으로 작용한다.

실제로 비트코인은 최근 유동성과 금리 기대 변화에 따라 움직이는 '매크로 프록시(거시 대리자산)' 성격을 강화하고 있다. 관세 논의가 단순 정치 이슈로 소멸하지 않고 금융 여건 긴축으로 연결될 경우, 상승 랠리는 쉽게 이어지기 어렵다는 평가다.

 

◆ 옵션시장 경고등…4만달러 풋 '대형 베팅'

이 같은 우려를 반영한 듯 파생시장에서는 하방 헤지 수요가 뚜렷하다. 코인데스크에 따르면 오는 2월 27일 만기를 앞두고 비트코인 가격이 4만달러까지 떨어질 가능성에 베팅하는 풋(put)옵션이 미결제약정(open interest) 기준 두 번째로 큰 포지션으로 떠올랐다. 해당 가격대에 쌓인 계약의 명목 규모만 약 4억9000만 달러(약 7093억7300만원)에 달한다.

풋옵션은 일정 가격 이하로 자산 가격이 하락할 경우 수익이 발생하는 구조로, 투자자들이 급락 가능성에 대비할 때 주로 사용하는 대표적인 '보험성' 상품이다. 지난해 10월 고점 대비 비트코인이 한때 최대 50% 가까이 하락한 이후, 시장에서는 추가 하락에 대비하려는 방어적 포지션이 늘어나는 분위기다.

파생상품 거래소 데리빗(Deribit) 자료를 보면, 이달 말 만기를 앞둔 비트코인 옵션 전체 규모는 약 73억 달러(약 10조5682억원)에 달한다. 만기 물량이 대규모로 몰려 있는 만큼, 옵션 포지션이 실제 가격 흐름에 영향을 줄 가능성도 작지 않다는 평가다.

눈에 띄는 점은 상단에도 대규모 베팅이 존재한다는 것이다. 7만5000달러 행사가에는 약 5억6600만 달러 규모의 옵션이 집중돼 있는데, 이는 시장에서 말하는 '최대 고통(max pain)' 가격으로 꼽힌다. 최대 고통이란 옵션 매수자들의 손실이 가장 커지고, 반대로 옵션 매도자에게 유리해지는 가격대를 의미한다.

전체적으로 보면 상승에 베팅하는 콜(call)옵션이 여전히 더 많다. 콜 계약은 6만3547건으로 풋옵션 4만5914건을 웃돈다. 다만 풋/콜 비율이 0.72 수준이라는 점은, 단순히 상승만 기대하는 분위기라기보다는 하락 위험에 대한 경계심도 상당하다는 뜻으로 해석된다.

결국 현재 옵션 시장은 '반등 가능성은 열어두되, 다시 한 번 급락이 나올 경우를 대비한 안전장치도 동시에 마련하는' 신중한 투자 심리를 보여주고 있다는 분석이 나온다.

◆ 기관 자금은 후퇴…ETF에서 대규모 순유출

현물 상장지수펀드(ETF) 자금 흐름도 신중한 분위기를 보여준다. 2월 18일 기준 미국 상장 비트코인 현물 ETF에서는 하루 1억3330만 달러가 순유출됐다. 블랙록 IBIT에서 8420만 달러, 피델리티 FBTC에서 4900만 달러가 빠져나갔다.

이더리움 현물 ETF 역시 4180만 달러 유출을 기록했고, 블랙록 ETHA만 약 3000만 달러가 감소했다. XRP ETF도 220만 달러 순유출을 나타냈다.

기관 투자자들이 하락 시 매수하기보다 노출 자체를 줄이고 있다는 의미로 해석된다.

다만 솔라나(SOL) ETF는 240만 달러 순유입을 기록하며 예외적인 흐름을 보였다. 누적 유입 규모는 약 8억8000만 달러에 달한다.

이는 시장이 암호화폐를 떠나는 것이 아니라 비트코인·이더리움 중심에서 일부 알트코인으로 자금을 이동시키는 '선별적 로테이션' 국면임을 보여준다.

◆ 시장 진단: "무너진 건 아니지만, 방향성도 없다"

현재 암호화폐 시장은 명확한 방향을 잡지 못한 상태다. 분기 초처럼 급락 때마다 붕괴하는 모습은 줄었지만, 동시에 상승을 이어갈 만한 강한 현물 매수세도 부족하다는 진단이 나온다.

이 가운데 국제 유가는 미국-이란 긴장이 지속되는 가운데 높은 수준을 유지하고 있어 지정학 변수도 여전히 부담이다.

결국 시장은 ▲강달러와 미 연준의 금리 경로 ▲ETF 자금 흐름 ▲옵션 만기 구조라는 세 가지 축 사이에서 방향성을 탐색하는 국면에 들어섰다.

지금의 흐름은 단순한 조정이라기보다, "반등 기대는 남아 있지만 아직 확신은 없는 시장"이라는 평가에 더 가까워 보인다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동