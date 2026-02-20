[오늘의 정치일정] 2월 20일(금)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<국방부>
-장관
11:00 육·해·공군 사관학교 통합임관식
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
11:00 일민 이기택선생 서거 10주기 추모제 (국립4·19민주묘지)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표 회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
통상업무
-송언석 원내대표
10:00 원내대책회의 (국회 본관 228호)
<조국혁신당>
-조국 당대표
07:25 MBC <뉴스투데이> 출연
12:30 TBS <봉지욱의 봉인해제> 출연
13:30 물리치료사, 공공어린이재활병원 장애인 가족 입당환영식 (국회 본관 316호)
-서왕진 원내대표
08:00 CBS <뉴스닥> 출연
13:30 물리치료사, 공공어린이재활병원 장애인 가족 입당환영식
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
07:30 BBS <금태섭의 아침저널> 출연
