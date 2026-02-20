[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 2월 20일

◆상임위원회
11:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
◆의원실 세미나
10:00 수요자중심의 성공적 통합돌봄 시행을 위한 토론회 / 의원회관 대회의실
14:00 원화 스테이블코인과 금융 인프라 구축 세미나 / 의원회관 제1소회의실
14:30 한국청소년사관연맹 육성에 관한 법률안 국회세미나 / 의원회관 신관 제1세미나실
◆소통관 기자회견
09:40 박태우 부대변인, [진보당 정례브리핑]
10:00 전현희 의원, [현안 기자회견]
10:20 김승수 의원, [현안 기자회견]
10:40 조은희 의원, [현안 기자회견]
11:00 박주민 의원, [현안 기자회견]
13:20 김준형 의원, [현안 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
14:20 전현희 의원, [서울시 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*송언석 원내대표
10:00 원내대책회의 / 국회 본관 228호
◆조국혁신당
*조국 당대표
07:25 MBC <뉴스투데이> 출연
12:30 TBS <봉지욱의 봉인해제> 출연
13:30 물리치료사, 공공어린이재활병원 장애인 가족 입당환영식 / 국회 본관 316호
*서왕진 원내대표
08:00 CBS <뉴스닥> 출연
13:30 물리치료사, 공공어린이재활병원 장애인 가족 입당환영식 / 국회 본관 316호
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
07:30 BBS <금태섭의 아침저널> 출연
allpass@newspim.com