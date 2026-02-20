[속보] 北, 노동당 9차 대회 어제 개막...김정은 "최악의 난국 타개"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 노동당 제9차 대회가 당 총비서이자 국무위원장인 김정은이 참석한 가운데 19일 평양에서 개막됐다고 관영 조선중앙통신이 20일 전했다.
김정은은 개회사를 통해 " 5년전 우리가 혁명 앞에 조성된 최악의 난국을 자력으로 타개하고 전진과 발전의 새시대를 반드시 열어나가겠다는 신념과 의지, 각오를 가지고 당 제8차 대회를 소집하였다면 오늘은 앞날에 대한 낙관과 자신심에 충만되어 당 제9차 대회에 임하고 있으며 이는 실로 커다란 변화이고 발전이며 현 단계에서의 자부할만한 성과"라고 주장했다.
중앙통신은 당 중앙위원회 사업 총화와 당 규약 개정, 당 중앙 지도기관 선거 등 3가지 의제가 다뤄진다고 밝혔다.
향후 5년 간의 김정은 체제 정치 및 경제 등 내부 현안과 대남, 대미 정책 등에 대한 노선을 정리할 이번 대회에서는 핵과 재래식 무기 병진정책 등 국무위원장 김정은이 이미 예고한 의제가 다뤄질 것으로 예상된다.
앞서 노동당 정치국 회의는 2월 하순 당대회 개최를 밝힌 바 있다
yjlee@newspim.com
김정은은 개회사를 통해 " 5년전 우리가 혁명 앞에 조성된 최악의 난국을 자력으로 타개하고 전진과 발전의 새시대를 반드시 열어나가겠다는 신념과 의지, 각오를 가지고 당 제8차 대회를 소집하였다면 오늘은 앞날에 대한 낙관과 자신심에 충만되어 당 제9차 대회에 임하고 있으며 이는 실로 커다란 변화이고 발전이며 현 단계에서의 자부할만한 성과"라고 주장했다.
중앙통신은 당 중앙위원회 사업 총화와 당 규약 개정, 당 중앙 지도기관 선거 등 3가지 의제가 다뤄진다고 밝혔다.
향후 5년 간의 김정은 체제 정치 및 경제 등 내부 현안과 대남, 대미 정책 등에 대한 노선을 정리할 이번 대회에서는 핵과 재래식 무기 병진정책 등 국무위원장 김정은이 이미 예고한 의제가 다뤄질 것으로 예상된다.
앞서 노동당 정치국 회의는 2월 하순 당대회 개최를 밝힌 바 있다
yjlee@newspim.com